Piñera reaparece en televisión criticando al Gobierno y negando que la delincuencia sea herencia de su administración

Luego de meses en silencio, el expresidente Sebastián Piñera concedió este miércoles dos entrevistas en televisión donde afirmó que el bloque de derecha Chile Vamos está “comprometido” con un nuevo proceso constituyente.

Asimismo, afirmó que él mismo está disponible a colaborar en éste y que el Gobierno de Gabriel Boric “debería alejarse” de la mesa de diálogo y “concentrarse en gobernar”.

En Canal 13, el magnate aseguró que “la centroderecha ha tenido una actitud muy positiva. Yo fui Presidente y recuerdo que enfrentamos una oposición muy implacable, muy destructiva. Yo creo que nosotros no vamos a hacerle al Presidente Boric lo que una cierta extrema izquierda nos hizo a nosotros“.

Asimismo coincidió con Chile Vamos afirmando que “el Gobierno apoyó el proyecto de Constitución que fue rechazado por la inmensa mayoría de los chilenos, se jugó por eso, incluso, a mi juicio, más allá de la cuenta, y ahora no puede pretender pautear lo que viene por delante”.

Asimismo Piñera indicó que en la redacción de la nueva constitución “tiene que haber dos factores fundamentales: uno es la legitimidad, y eso requiere la participación y el voto de la gente, por tanto, tenemos que tener un consejo ciudadano elegido; y el otro es la calidad de la Constitución, que tiene que ver con el conocimiento, la experiencia, los expertos”.

Sobre el proceso constituyente indicó que “Yo creo que hay que combinar las dos cosas (calidad y legitimidad). Una forma es que los expertos participen antes de la Convención y, por ejemplo, fijen un marco, fijen los bordes, fijen los principios básicos que se deben respetar, o pueden participar en la Convención. Eso es lo que estamos discutiendo ahora“, planteó.

DELINCUENCIA

En materia de delincuencia, Piñera respondió a las críticas de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que acusó que la actual administración heredó una situación descontrolada de la administración Piñera

“Le pediría más prudencia”, señaló el exgobernante.

Además, descartó su intención de volver a ser Presidente de la República tras sus dos mandatos no consecutivos anteriores: “No estoy en ningún ánimo de ser candidato. Si voy a seguir comprometido con la vida pública, con los intereses de los chilenos, pero desde una segunda línea”.

En otra entrevista con Mega, Piñera transparentó que votó Rechazo en el plebiscito de salida, argumentando que la Carta Magna emanada por la Convención Constitucional “era una muy mala propuesta, muy mala para Chile, para su futuro”.

Consultado por la razón por la que guardó silencio de cara al referéndum, el exmandatario defendió que “era el tiempo de la sociedad civil, que se expresara con libertad, con profundidad. Los políticos hablan mucho y a veces hay que escuchar a la gente“.

“En cierta forma me pronuncié: cuando envié una carta a la Convención, establecí mi posición, que yo creía que la Constitución debe ser un gran marco de unidad, estabilidad, que no divida al país, que se haga cargo de los problemas y de las oportunidades, y que no debía ser partisana”, aclaró.

Por otra parte, Piñera se mostró disponible a participar en el nuevo proceso constituyente.

“Yo creo que los expresidentes tienen una experiencia… Yo le digo al Presidente Boric que si requiere apoyo, ayuda de los expresidentes, yo estoy seguro de que todos ellos, incluyéndome a mí, vamos a estar siempre disponibles”, indicó.