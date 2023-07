Senador Velásquez critica “desidia y desinterés” del gobierno por impulsar proyectos anticorrupción pese a caso Convenios

El parlamentario, quien es autor de tres mociones que buscan perseguir los delitos de corrupción, acusó que incluso desde antes de la crisis política que enfrenta RD, presentó dichas propuestas al propio ministro Jackson, y recientemente al ministro Elizalde, quienes “no han mostrado ningún interés en patrocinarlas ni impulsarlas pese al grave momento que enfrenta el gobierno”.

El senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, se mostró molesto con el Ejecutivo, dado la falta de “acción real” que ha mostrado el gobierno ante el complejo caso Convenios, que lleva semanas ya en la primera línea de las noticias, y que “pese a contar con proyectos de ley e incluso reformas constitucionales para combatir la corrupción que podría patrocinar o impulsar”, la autoridad, a su juicio, las ha ignorado permanentemente

Al respecto, el parlamentario señaló que “hay una cuestión que nos preocupa, desespera y molesta porque encontramos que ha habido una actitud por parte del gobierno demasiado lenta, una desidia, incluso me atrevería a decir una actitud muy cercana a la hipocrecía, porque hasta ahora ha habido sólo debate comunicacional, político, respecto a lo que está pasando con las fundaciones y agregados, pero no se actúa concretamente. Y por qué nos molesta, porque no se trata sólo de venir a colocar proyectos ahora, reaccionando en torno a estas situaciones que son anómalas y están en el límite del delito, sino que por el contrario, hemos presentado proyectos desde la Cámara de Diputados cuando ejercimos ese rol, los reiteramos en el Senado, hemos pedido al gobierno, primero al ministro Jackson cuando estaba en la Secretaría General de Gobierno, y hoy, al ministro Álvaro Elizalde, solicitando que patrocine los proyectos, pero no vemos interés”.

Según explicó, “un primer proyecto presentado ya hace bastante tiempo, es el que busca establecer excepciones al secreto bancario para aquellos que estamos ejerciendo un rol político, ya sea elegido por voto popular o en el gobierno, que de haber estado activo hoy no hubiese habido impedimento alguno para revisar las cuentas de un parlamentario involucrado o de un Seremi involucrado, como lo hemos visto ya en estos días. O sea, se podría haber actuado. Este proyecto lo reiteramos en el Senado, hemos pedido al Gobierno que lo patrocine, no lo ha hecho. Un segundo proyecto, tiene que ver con las corporaciones. Hemos sostenido al gobierno y presentado este proyecto – que está en la Comisión de Constitución – que se amplíen las facultades para que la Contraloría fiscalice los dineros en las Corporaciones Municipales particularmente y a las fundaciones que las corporaciones le entregan estos recursos, o sea, que llegue hasta el último peso. No lo ha patrocinado, ahí está el proyecto esperando meses y meses. Y una tercera iniciativa, que dice relación con que se modifique el Código Penal, de tal manera que cuando alguien cometa un delito de corrupción queda inhabilitado de manera perpetua y no como ahora que alguien cumple algunos años y puede volver a ejercer un cargo público. Recordemos el caso de un alcalde hace algunos años que después pudo y llegó a ser parlamentario, aquí en Chile”.

“No es necesario esperar a veces que sean las tremendas comisiones, da la impresión que el gobierno está esperando que llegue otra crisis o buscar algún empate para que esto quede en nada. Eso me desespera porque ya vivimos episodios muy parecidos. Por lo tanto, pedimos que el Gobierno no dilate más y que, en algunos casos, no continúe con una actitud hipócrita esperando no sé qué cosa, los proyectos están en las Comisiones, que los patrocine. El Ministro Elizalde tiene estos proyectos, le hemos pedido que lo haga, pero parece que algunos están mirando al techo”, concluyó.