Senador Velásquez propone a Codelco a considerar a ciudades vecinas en su plan de inversión y desarrollo

El Senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), se reunió con el Presidente Ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, a fin de abordar una serie de temáticas relacionadas a las inversiones en sus proyectos estructurales y su relación con las comunidades.

El legislador comentó que “en esta reunión hemos planteado a Codelco que si bien tiene planes de desarrollo para sus próximos 50 años por más de 40.000 millones de dólares en inversión, lo cierto es que este desarrollo de Codelco tiene que ir de la mano y de manera paralela con el desarrollo de las comunas vecinas; es decir, no existe posibilidad alguna que Codelco pueda establecer su propósito y objetivos de desarrollar sus proyectos estructurales si no considera a las comunas vecinas a sus instalaciones, tales como Calama, Tocopilla, Taltal, Antofagasta, San Pedro de Atacama por ejemplo y en ese sentido la invitación es a que Codelco se sume como un protagonista relevante en una serie de proyectos que le enumeramos y que comentamos profundamente como la Universidad Estatal para Calama, el estudio de un Nuevo Puerto para Tocopilla, como Autopista en el plano de la conectividad para San Pedro Atacama en los tramos al interior de la región, entre otros planes y proyectos importantísimos”

“Hoy Codelco no debe esperar que haya un plan de descontaminación formal para intervenir e intentar mejorar las condiciones de cómo produce cobre a pocos metros de Calama por ejemplo”, agregó el parlamentario.

“No bastan ya las compensaciones y mitigaciones; no podemos estar en este método y estilo de trabajo transaccional que “tú me das una cosa a cambio de esto otro”; o sea Codelco no puede, siendo una de las empresas más importantes del mundo en términos de producción de cobre, sustentar su relación con las comunidades, en un sistema de truques, de una cosa por otra, porque la salud, la vida y el medio ambiente no se transan. Por supuesto que son bienvenidos todos los aportes a la infraestructura comunitaria de Calamas, Tocopilla etc. pero hoy los temas de fondo tienen que ser colaboración, trabajo mutuo y Desarrollo en el más amplio concepto para que verdaderamente tengamos muy claro que Codelco hoy tiene una óptica distinta y una mirada inteligente Esa es la invitación y eso esperamos construir a partir de ahora y por mucho rato”, concluyó el profesor calameño.