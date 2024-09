A raíz del caso Marcela Cubillos: Senador Velásquez (FRVS) pide Sesión especial para analizar financiamiento a universidades privadas

El senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), solicitó una sesión especial con la finalidad de que tanto la Superintendencia de Educación Superior, como la Subsecretaria del ramo, den cuenta del rol fiscalizador que les compete respecto de las universidades que reciben aporte estatal con la finalidad de establecer si existe lucro en el sistema de educación superior.

Lo anterior, luego de que se conociera públicamente que la Universidad San Sebastián (USS) pagaba un sueldo de $17.000.000 a la ex Ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Al respecto, el parlamentario e integrante de la Comisión de Educación del Senado, señaló que “hemos solicitado formalmente la realización de una sesión especial para tratar, particularmente, la situación de las universidad privadas en razón de los ultimos acontecimientos públicos, y nos parece adecuado que la Superintendencia de Educación Superior, así como la Subsecretaria de Educación Superior, den cuentan de cómo está la norma que regula a las universidad privadas, cuánta información tenemos de la gestión financiera de estas universidades, por cierto, de aquellas que reciben recursos públicos”.

“Nos parece necesaria esta instancia, pues prontamente vamos a discutir el presupuesto de la nación, y probablemente estarán las solicitudes de aumento de financiamiento de una serie de programas para universidades estatatales y también privadas”, añadió el legislador.

Velásquez, señaló al respecto que “ya no queremos más nerviosismo, así como hoy día no sé quién pueda asegurar que va a votar con mucha seguridad respecto de un nombramiento equis en alguna de las Cortes, mañana estará con la misma duda de entregar o no recursos a entidades privadas de las cuales aparecen un montón de incertidumbres”.

“Por eso hacemos uso del instrumento que tenemos en el Senado, que es la Sesión Especial, espero que la Mesa acoja esta solicitud y lo estemos discutiendo prontamente en la sala”, concluyó el parlamentario por la región de Antofagasta.