15.6 C
Antofagasta
Jueves 28 de Agosto del 2025 15:16
Facebook Instagram Twitter
Pauta Politica

Caso Convenios: Fiscalía de Antofagasta se opone a reapertura solicitada por defensa de Daniel Andrade

El Ministerio Público presentó un recurso de reposición para anular la solicitud de la defensa de Daniel Andrade, exrepresentante legal de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez. Fiscalía argumenta que no existen hechos nuevos que justifiquen la reapertura del caso y califica la solicitud como “dilatoria e inconducente”.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

 La Fiscalía Regional de Antofagasta interpuso un recurso de reposición para oponerse a la reapertura de la investigación en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, solicitada por la defensa de Daniel Andrade, exrepresentante legal de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez.

La petición fue presentada por la defensa del imputado tras la audiencia de reformalización del 12 de agosto, en la que el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación. Según la defensa, habría surgido un “hecho nuevo” que justificaría reabrir la indagatoria, argumento que fue acogido parcialmente por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el cual programó una audiencia para debatir el tema el próximo 8 de septiembre.

No obstante, en su escrito, la Fiscalía sostiene que no existe ningún hecho nuevo, y que la solicitud de la defensa es “dilatoria, inconducente y contraria a derecho”, por lo que pide anular la audiencia programada y rechazar la reapertura, amparándose en el artículo 257 del Código Procesal Penal.

“El objetivo del recurso es continuar con el curso normal del procedimiento y que se realice la audiencia de preparación de juicio oral, ya fijada para el 29 de septiembre, donde las defensas podrán presentar sus pruebas en el marco de un juicio oral público y contradictorio”, indicó el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

La investigación del Caso Convenios en la región —una de las más avanzadas del país— involucra a siete imputados y reveló traspasos millonarios desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones privadas, entre ellas Democracia Viva, que tenía vínculos políticos con autoridades del Frente Amplio.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Con una tronadura tricolor: Minera Centinela inicia construcción de nuevo rajo que es clave para su crecimiento 
Artículo siguiente
Gobierno Regional lanza nueva hoja de ruta para Antofagasta: así será la estrategia que marcará la próxima década
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.