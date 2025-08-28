Caso Convenios: Fiscalía de Antofagasta se opone a reapertura solicitada por defensa de Daniel Andrade

La Fiscalía Regional de Antofagasta interpuso un recurso de reposición para oponerse a la reapertura de la investigación en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, solicitada por la defensa de Daniel Andrade, exrepresentante legal de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez.

La petición fue presentada por la defensa del imputado tras la audiencia de reformalización del 12 de agosto, en la que el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación. Según la defensa, habría surgido un “hecho nuevo” que justificaría reabrir la indagatoria, argumento que fue acogido parcialmente por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el cual programó una audiencia para debatir el tema el próximo 8 de septiembre.

No obstante, en su escrito, la Fiscalía sostiene que no existe ningún hecho nuevo, y que la solicitud de la defensa es “dilatoria, inconducente y contraria a derecho”, por lo que pide anular la audiencia programada y rechazar la reapertura, amparándose en el artículo 257 del Código Procesal Penal.

“El objetivo del recurso es continuar con el curso normal del procedimiento y que se realice la audiencia de preparación de juicio oral, ya fijada para el 29 de septiembre, donde las defensas podrán presentar sus pruebas en el marco de un juicio oral público y contradictorio”, indicó el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

La investigación del Caso Convenios en la región —una de las más avanzadas del país— involucra a siete imputados y reveló traspasos millonarios desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones privadas, entre ellas Democracia Viva, que tenía vínculos políticos con autoridades del Frente Amplio.