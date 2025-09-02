15.6 C
“Es inaceptable”: Diputado Videla envía duro mensaje a Rodrigo Paz, el candidato presidencial de Bolivia que propone regularizar autos robados en Chile

El parlamentario por la región de Antofagasta Sebastián Videla (IND-PL) rechazó de manera categórica los dichos del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, quien planteó regularizar autos robados en Chile que terminan en su país. Videla calificó la idea como un incentivo directo al delito y anunció un viaje a Bolivia para promover cooperación en seguridad.

Diputado Videla desmiente a candidato boliviano Rodrigo Paz

El diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, salió al paso de las declaraciones del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, quien planteó la posibilidad de regularizar vehículos robados en Chile que terminan en Bolivia.

Videla calificó los dichos como “falsos e inaceptables”, enfatizando que “la delincuencia no tiene nacionalidad” y que una medida de este tipo constituiría un incentivo directo al delito, afectando a miles de familias chilenas víctimas del robo de automóviles.

Viaje a Bolivia y cooperación en seguridad

El parlamentario anunció que próximamente viajará a Bolivia con el objetivo de promover un diálogo bilateral en materia de seguridad ciudadana, justicia y lucha contra el crimen organizado.

“El crimen organizado y la delincuencia son problemas comunes que atraviesan fronteras. Por eso debemos trabajar unidos, fortalecer las relaciones entre nuestros países y enfrentar juntos estas amenazas”, señaló Videla.

Asimismo, destacó que la visita buscará fortalecer los lazos de cooperación entre Chile y Bolivia, con énfasis en la persecución del robo de vehículos y otras formas de crimen transnacional.

Llamado a una respuesta compartida

Videla enfatizó que estos desafíos deben enfrentarse con responsabilidad de ambos Estados y rechazó categóricamente cualquier intento de normalizar la regularización de autos robados.

“Los desafíos que enfrentamos no distinguen banderas. La respuesta debe ser compartida, con responsabilidad y compromiso de ambos Estados. Pero lo que nunca se puede aceptar es la normalización de un delito tan grave como el robo de vehículos”, puntualizó el diputado.

1 Comentario

  1. Señor Videla, ojalá logré que lo entienda,porque ese hombre sin cabeza,ignorante,falta de respeto a nuestros carabineros, a usted,se pueda lograr algo.

