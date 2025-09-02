“Es inaceptable”: Diputado Videla envía duro mensaje a Rodrigo Paz, el candidato presidencial de Bolivia que propone regularizar autos robados en Chile

El diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, salió al paso de las declaraciones del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, quien planteó la posibilidad de regularizar vehículos robados en Chile que terminan en Bolivia.

Videla calificó los dichos como “falsos e inaceptables”, enfatizando que “la delincuencia no tiene nacionalidad” y que una medida de este tipo constituiría un incentivo directo al delito, afectando a miles de familias chilenas víctimas del robo de automóviles.

Viaje a Bolivia y cooperación en seguridad

El parlamentario anunció que próximamente viajará a Bolivia con el objetivo de promover un diálogo bilateral en materia de seguridad ciudadana, justicia y lucha contra el crimen organizado.

“El crimen organizado y la delincuencia son problemas comunes que atraviesan fronteras. Por eso debemos trabajar unidos, fortalecer las relaciones entre nuestros países y enfrentar juntos estas amenazas”, señaló Videla.

Asimismo, destacó que la visita buscará fortalecer los lazos de cooperación entre Chile y Bolivia, con énfasis en la persecución del robo de vehículos y otras formas de crimen transnacional.

Llamado a una respuesta compartida

Videla enfatizó que estos desafíos deben enfrentarse con responsabilidad de ambos Estados y rechazó categóricamente cualquier intento de normalizar la regularización de autos robados.