Qué aspectos tener en cuenta a la hora de elegir un aire acondicionado

Al llegar el verano y al comenzar a hacer calor, es indispensable comenzar a buscar un medio para refrescarse y para climatizar mejor nuestro hogar. Es por este motivo que la demanda de los aires acondicionados aumenta considerablemente. En esta época del año comienzan a surgir ofertas y nuevas oportunidades para adquirir estos equipos para acondicionar la temperatura de tus espacios.

En cuanto a los tipos de aires acondicionados que más conviene comprar y cuáles son las características que deben considerarse para elegir correctamente un buen equipo, a continuación, les vamos a dar algunos consejos y les explicaremos en detalle estos puntos. De esta manera, podrán aprovechar de forma óptima su presupuesto determinado para suplir la necesidad de enfriar mejor los ambientes de su casa.

Considerar el tamaño de la casa y los ambientes que tiene

Antes de considerar el tipo de aire acondicionado que van a comprar por el equipo en sí mismo, es necesario conocer bien el tamaño de los ambientes que se quieren enfriar, la ventilación, las aberturas y el ingreso de luz natural. Esto se debe a que, en base a estas características se pueden determinar mejor las características que debería tener el equipo que destinemos a ese espacio.

Por ejemplo, si tienen un espacio con una división intermedia y con una abertura considerable, como una cocina conectada con la sala de estar, es mucho más conveniente comprar un aire acondicionado portátil. Así se puede trasladar el equipo y, de esa forma, se enfría mejor cada ambiente de acuerdo a dónde se encuentren las personas o según la zona en la que haga más calor.

Asimismo, según la cantidad de metros cuadrados de los ambientes y según la altura del techo (si el techo es más alto, se regula mejor la temperatura de ese espacio), se puede determinar la potencia del aire acondicionado, que se mide en frigorías. Así como también será posible determinar correctamente la posición en la que se instalará el equipo para que trabaje de manera óptima.

Cómo elegir el lugar de instalación de un aire acondicionado

Como ya lo mencionamos, de acuerdo a la disposición de la habitación en la que se quiera instalar el equipo, es necesario fijar un lugar específico. De igual forma, debemos considerar la forma en la que se ubican las personas en ese espacio, ya que no es recomendable sentarse frente a la corriente de viento que sale del equipo, ya que esto puede afectar a la salud. Esto debido a que causa diferencias de temperatura corporal al exponerse a recibir una ráfaga de viento helado de forma directa por un tiempo largo.

Otros factores que deberían considerar es que no se debe colocar el equipo de manera que el aire salga directamente hacia una abertura como una puerta o como una ventana, ya que se perdería potencia y se desaprovecharía. Por lo que resulta más conveniente es que se ubique frente a una pared o contra alguna superficie que pueda contener y guardar el aire frío.

¿Qué distancia se debe mantener al momento de la instalación?

Con respecto a la distancia de separación que debe tener el aparato exterior del interior en caso de que adquieran un equipo de tipo split, es recomendable que sea lo menor posible. Si la separación es demasiado extensa, se pierde potencia. En una separación de unos 10 metros, por ejemplo, se pueden tener pérdidas de potencia de entre un 3 % y un 7 %, por lo que se consume más energía y se pierde eficiencia.

Además, hay muchos fabricantes que no cuentan con la posibilidad de que los equipos estén demasiado distanciados entre sí. Es por este motivo que deben buscar una buena ubicación en la que no cause problemas de funcionamiento y siempre deben contratar a un profesional para realizar una instalación adecuada.

Otro factor muy importante con respecto a la instalación del aire acondicionado es si se encuentra en contacto directo con la luz del sol o si se encuentra a la sombra. Al estar al sol, el equipo se recalienta y se puede generar una diferencia de temperatura de entre 5°C y 10°C. En lo que respecta al consumo de energía, esto puede implicar hasta un 20 % más de pérdida.

Considerar las tecnologías de ahorro de consumo, como los motores inverter

Los motores que cuentan con esta tecnología son capaces de mantener una temperatura constante durante su funcionamiento. Esto permite que los cambios abruptos de temperatura no afecten el consumo de electricidad y así aumenta considerablemente la eficiencia del equipo. De igual manera también evita daños en el motor, por lo que su vida útil es más larga y tiene un arranque más rápido en el que se gasta menos energía. Si buscan alternativas convenientes en esta área, podrán encontrar muy buenos aires acondicionados en oferta.

Cómo conseguir mejores precios

En lo que respecta a la disponibilidad de aires acondicionados que sean de calidad y que se puedan conseguir por un buen precio, les recomendamos que presten atención a las ofertas que brindan las principales tiendas. Es muy probable que encuentren, por ejemplo, varios modelos de aire acondicionado portátil en oferta, por lo que es una de las alternativas más convenientes.

Por otro lado, es muy importante comprar un equipo de calidad de antemano a fin de evitar gastos posteriores en reparaciones o para contar con un aire acondicionado de calidad que dure más tiempo. De lo contrario, al ahorrar en un principio comprando un equipo barato, posteriormente tendrán muchos más gastos innecesarios.

Para encontrar un buen aire acondicionado en Chile, les recomendamos que se acerquen a las casas de electrodomésticos más importantes y que aprovechen las ofertas disponibles. Así como también comparen precios y busquen distintas oportunidades de financiamiento.

En conclusión, si tienen en cuenta todos los factores que mencionamos anteriormente, podrán encontrar un aire acondicionado de primera categoría, que les permita pasar el verano de la forma más cómoda. Ahorrarán en consumo de energía y podrán quedarse tranquilos al evitar problemas innecesarios de arreglos o de reparaciones.