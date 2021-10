“La constitución se tiene que escribir desde la gente”: Primera semana territorial de los constituyentes por Antofagasta.

Los cinco constituyentes por la Región de Antofagasta comenzaron la semana territorial, donde han recorrido las distintas comunas para realizar asambleas, reuniones y conversaciones más directas con los ciudadanos y ciudadanas, hablando de distintos temas que afectan a la región, como es el medio ambiente y la des-centralización, además de recaudar las opiniones y posturas de las personas con respecto a distintos tópicos y sobre la convención, ya que creen que el trabajo de escribir la nueva constitución tiene que ser a la par con los ciudadanos y ciudadanas.

Por otro lado, también se espera que las semanas territoriales se realicen una vez al mes, en donde seguirán dando a conocer los avances que han tenido en la Convención Constitucional en estos meses de trabajo.

Hablamos con los constituyentes de la región, quienes nos comentaron al respecto de las actividades realizadas a lo largo de la región y sobre los avances en la Convención Constitucional.

Cristina Dorador comentó que llevan tres meses de un mayor trabajo en que “se pudo terminar con el reglamento general que va a regir el trabajo de los temas más específicos, además esta el reglamento de ética de participación popular y la consultoría”. Agregando que “La constitución fue organizada en siete comisiones temáticas, las cuales van a comenzar a funcionar el día lunes 18 de octubre”.

Cristina resalta que la constitución se tiene que redactar de la mano con la comunicad, “La constitución se tiene que escribir desde la gente, desde las personas desde abajo hacia arriba, entonces desde ahí con las experiencias y también con todas las ideas que pueda tener la comunidad, nosotros vamos a establecer como quedaría una norma constitucional bajo ciertos parámetros”.

Además, nos contó las actividades que han realizado en los distintos territorios, ya que hasta el momento han estado en Antofagasta, Calama y San Pedro de Atacama “En Calama nos reunimos con organizaciones sociales y también hicimos una cuenta popular constituyente inclusiva, estuvimos con organizaciones de personas sordas y también con personas con Espectro Autista, nuestra cuenta estuvo con apoyo de lengua de señas y pudimos responder las consultas directas de la ciudadanía, que muchas veces no consideraban a este tipo de trabajos más territoriales”.

En el Caso de San Pedro nos comentó, “Hicimos una cuenta popular publica, en el salón parroquial al frente de la plaza para toda la comunidad y también hicimos otra con agrupaciones sociales y medio ambientales de la comuna”.

En la cuidad de Antofagasta realizaron una cuenta publica en la biblioteca regional y se reunieron con el Gobernador regional. Al igual que con las autoridades de Calama y San Pedro para fortalecer los vínculos de la convención con las autoridades locales y regionales, ya que esta semana territorial se realizará continuamente, y también las comisiones temáticas van a asesorar a las regiones.

Por su parte, Pablo Toloza ha realizado “diálogos cara a cara”, como él mismo lo denominó, en distintos puntos de la región, como Calama, Tocopilla, Antofagasta, Sierra Gorda y Mejillones.

El constituyente señaló que estuvo recorriendo estos lugares, instalándose en plazas o paseos para conversar directamente con la comunidad, “Salí a distintas comunas, y me instale derechamente ya sea en las plazas o en un paseo, conversando con la gente en base a dos preguntas, la primera es, ¿Cómo ven ellos el trabajo que esta realizando la convención o como lo catalogan? Y la segunda, si ellos tuvieran la posibilidad de ser parte de la convención constitucional ¿Qué seria lo más prioritario para ellos?, esto simplemente con un cuaderno y un lápiz”.

También añadió por qué tomo esta decisión, “No quise hacer conversatorios, en lugares específicos, porque a esos lugares llegan siempre las mismas personas, siempre terminamos consultándole a los mismos, por otro lado, siempre llega la gente a fin a ti. Yo no quería escuchar a la gente que es a fin a mí, porque yo se cual es su opinión, yo quería escuchar a las personas común y silvestre que están permanentemente en la calle y que muchas por que desconocen o porque no tienen tiempo, no pueden participar de estos conversatorios y esa fue la razón por la cual decidí salir.”

Con respecto a los avances en la convención constitucional nos comentó que están en esta semana territorial, ya que terminaron los reglamentos de funcionamiento, “Nosotros ya redactamos el reglamento general, el reglamento de participación ciudadana y el reglamento de participación indígena, además del reglamento de ética, el día lunes la convención, lo 155 vamos a conformar las comisiones temáticas definitivas en las cuales vamos a trabajar durante este proceso”.

Por otro lado, señaló en que comisión trabajara dentro de la convención, “He quedado en la comisión de medio ambiente, recursos naturales y sistema económico en Chile, la cual tiene que ver y regular, lo que es la regulación constitucional de la minería, de la energía, del agua, de la agricultura y del territorio marítimo”. En la cual se comenzará a trabajar a partir del día lunes 18 de octubre.

Por su parte Hernán Velásquez nos contó que ya están el tercer mes de la convención trabajando en las distintas cuentas públicas.

Nos comenta que han avanzado en el tema de la des-centralización dentro de la convención en las nuevas comisiones que se han formado “Desde una mirada regionalista es un hito no menor que exista esta comisión, que va a ir construyendo un país descentralizado y desconsentrado que es la otra etapa que viene, que básicamente tiene que ver con el asunto de una nueva forma de distribuir la riqueza y poder político independientemente de la región”.

Hernán nos cometo que prefirió salir a la calle donde se puede abrir más la discusión con las personas “Como somos cinco constituyentes nos distribuimos en distintos lugares, en mi casa yo cubrí la ciudad de Calama, en esta primera semana privilegié la calle, las poblaciones, las ferias, más que las reuniones, pero yo me constituí desde la calle, yendo a distintos lugares, entonces un poco mantener la línea de donde uno proviene, ahí le puede tocar cualquier persona, desde alguien que no este de acuerdo a alguien que nos apoya, en la calle nos toca cualquiera nomas como corresponde, ya que la calle tiene esa cuota de libertades en las opiniones”.