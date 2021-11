Senador Araya vota a favor del Cuarto Retiro y seguirá defendiendo la iniciativa

“Cumplimos nuestro compromiso de votar a favor el cuarto retiro de las AFP, entendemos lo mal que lo están pasando muchas familias, especialmente de clase media en nuestra región de Antofagasta”; indicó el senador Pedro Araya Guerrero, tras la última discusión de la iniciativa.

En este contexto, el también presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, manifestó que “el proyecto continúa su tramitación y lo que corresponde es que se constituya una comisión mixta con senadores y diputados, con el objeto de ver si es posible llegar a un acuerdo en orden a que el cuarto retiro pueda seguir avanzando en el Congreso”.

De igual modo, el legislador puntualizó que “este escenario es algo más desafiante, porque el senado al rechazar en general la idea de legislar, no ha señalado cuál es el margen de negociación que pueda existir en una comision negociadora y el informe que emita la comisión mixta debe ser ratificado por los mismos 26 votos en el senado”.

Finalmente, es importante relevar que, previo al actual proyecto, el parlamentario antofagastino ya había votado a favor de los otros 3 retiros de los fondos previsionales. “He recorrido las distintas comunas de la Región de Antofagasta y la realidad me ha demostrado que la gente, gracias a los retiros del 10% de las AFP, ha podido emprender, pagar deudas, materializar intervenciones quirúrgicas, entre otras necesidades que no habían sido cubiertas por las ayudas del gobierno. Es por esta razón que, con mucha responsabilidad, sentido social y de urgencia, he aprobado los 3 retiros anteriores y hoy seguiré luchando porque el cuarto sea una realidad”.