¿Dónde está Paola?: Con gran emoción se conmemoraron 3 años del femicidio de la mujer cuyo cuerpo aún permanece desaparecido

Este 09 de noviembre del 2021 se conmemoraron tres años desde el femicidio de Paola Alvarado Cortés, mujer de 34 años que fue asesinada por Erwin Aedo Soto en Curacautín, Región de la Araucanía el 2018 y cuyo cuerpo aún no es encontrado. Familiares, cercanos y parte de la comunidad se reunieron la jornada del lunes en la Plaza Janequeo y martes en las afueras de la cárcel, para recordar a la víctima y luchar por encontrarla.

Con emotivas palabras y carteles mujeres alzaron la voz por Paola, junto a su madre Nancy Cortés y la compañía de la madre de Ximena Cortés, cuya hija también fue víctima de femicidio en Mejillones, unidas por la misma causa, por todas las que ya no están.

A través de “Asamblea Feminista Temuko“, compartieron momentos de la instancia conmemorativa, donde se recordaron los últimos minutos de la joven de 34 años y toda la tormenta que se vendría después de su desaparición y asesinato.

“Poco antes de las 19:00 horas bajé del bus que me dejaba en Curacautín y me encontré con quien posteriormente confesó haberme asesinado, nos adentramos en el bosque y rápidamente empezamos a discutir, el quería más y se negaba a pagar. Entonces le dije que esto no seguía, que me regresaba, fue entonces cuando recibí el primer golpe“, avanzaba el relato emitido por una de las presentes.

Continuando con la pesadilla que aún se mantiene vigente, desesperando y doliendo, “En sus declaraciones, el femicida dijo que me pegó con una piedra en la cabeza, después dijo que me había apuñalado, luego que me había degollado, que me subió en el auto y que me tiró al río. En el pueblo se comenta que me cortaron en pedazos, que me tiraron al río, que me sacaron los órganos, se ha escuchado de todo“.

A tres años del crimen, Nancy, su madre, continúa con la incesante búsqueda que le permita dejar descansar el alma de Paola. Vigilia que lleva a sus hombros desde el 2018, partiendo rumbo al sur apenas le informaran que su hija no había enviado el respectivo mensaje frente al encuentro que le esperaba.

“Cuando llegué a mi encuentro y tenía que avisar que todo estaba bien, no dije nada, entonces la alarma se activó de inmediato y sin esperar mis compañeras llamaron a mi mamá. Mi mamá corrió a estampar una denuncia por presunta desgracia, para ese entonces nadie lo sabía pero ya estaba muerta, la PDI le contó de inmediato a qué me dedicaba“.

Y así, el tiempo ha avanzado veloz hasta el 2021, sin rastros, pero con esperanza. “Vamos, Vamos, Vamos a luchar, Paola Alvarado te vamos a encontrar“, resonó en la Plaza y se levantaron los carteles pidiendo justicia, por Paola y por todas las mujeres hoy víctimas.

FEMICIDA

El autor del homicidio y responsable de la desaparición, Erwin Aedo Soto, de 30 años, confesó el crimen luego de ser atrapado gracias a las labores realizadas por Nancy, siendo condenado a la pena de 14 años de presidio, confirmada en octubre del presente año.

Sin embargo, se rehúsa a entregar más información respecto al paradero del cuerpo, lo que no entrega paz a quien sigue cada pista, a quien comienza cada día una indagación, a quien recorre las calles de Curacautín y sus alrededores en busca de respuestas, en busca de un rastro que le pueda llevar a Paola.

BÚSQUEDA

Según el asesino, los restos de la mujer fueron arrojados al Río Dillo, pero pese a los operativos realizados hasta la fecha, no hay resultados.

Con ello, las investigaciones no cesan, por lo que se llevará a cabo otra búsqueda este sábado 13 y domingo 14 de noviembre, instancia a la que se invita a toda la comunidad a ser partícipe.

“Yo por lo menos voy a seguir luchando hasta que me quede el último aliento de vida, siempre digo lo mismo, buscar el cuerpo de mi hija“, finalizó Nancy.