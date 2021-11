Esteban Velásquez: “¿Qué sería de Chile sin el Norte? La región de Antofagasta no puede seguir esperando”

Profesor de 59 años, nacido en Calama, ciudad donde tras realizar clases en diferentes establecimientos educacionales, como el Colegio Juan Pablo Segundo y el Colegio Calama, decide incursionar en política. Tras un periodo como concejal, fue Alcalde de la capital loína por dos periodos y posteriormente asume como Diputado de la República, defendiendo las banderas del regionalismo.

“Un solo norte” es la frase que ha acompañado la carrera política de Esteban Velásquez Núñez. Tres palabras que resonaron con fuerza desde el Paro Comunal de Calama el año 2011. Un proceso de movilizaciones que permitió hacer saber al poder central de la importancia de la capital loína para el país, gracias a lo cual se produjeron avances como la construcción del Hospital Carlos Cisterna, el Estadio Zorros del Desierto, entre otros.

Tras su primer periodo como parlamentario, donde ha destacado por su defensa de la región de Antofagasta proponiendo proyectos como el retiro de fondos de las AFP y el Royalty a la Minería, Esteban Velásquez asume el desafío de postular al Senado. A días de la crucial elección del 21 de noviembre, conversamos respecto a su liderazgo y también su convicción sobre el importante rol de nuestra región en el desarrollo del país.

¿Qué lo motiva, como profesor Calameño, en primera instancia a incursionar en la actividad política y luego dentro de ella, ejercer un liderazgo que hoy va más allá de la región y se proyecta a la cámara alta?

Creo que la motivación partió cuando hacía clases en las escuelas en que me tocó trabajar. Ahí me di cuenta que en las aulas se pueden lograr cambios muy importantes, pero que siempre era necesario llegar a tener alguna influencia en la política para que los estudiantes, los niños particularmente, pudiesen tener igualdad de oportunidades, y en eso la política es muy importante. Es duro ver mucha desigualdad en los estudiantes, porque son ellos el futuro de nuestro país y región.

Durante su gestión como diputado ha presentado 70 proyectos de ley además de 77 proyectos de acuerdo. Si tuviera que elegir alguno de ellos, ¿cuál considera que es el más emblemático?

Creo que son dos: 1.- El Proyecto de primer retiro del 10% a las AFP, porque eso fue en directo beneficio de las personas, considerando la nula ayuda del gobierno en ese instante, y además conseguíamos golpear el corazón del sistema neoliberal que nos dejó la dictadura; y 2.- El proyecto de Royalty a la Minería, ese fue un proyecto que presentamos el año 2018, cuando recién asumí como Diputado, con el objetivo de cobrar el derecho que tiene el Estado a las mineras por extraer recursos naturales no renovables como el Cobre y el Litio, y que dichos recursos se queden en las regiones mineras como nuestra región de Antofagasta, tengo la esperanza de que si llegamos al senado lo podamos aprobar.

¿Qué aspectos considera que hoy son más urgentes de atender en nuestra región de Antofagasta y cómo espera contribuir a la solución de ellos desde el Senado?

Seguridad, migración, salud y contaminación. Creo que esos son los temas más urgentes que nuestra región necesita abordar, y que, si bien son temas que les competen al gobierno de turno enfrentar, porque estas materias son de iniciativa exclusiva del presidente, tengo la convicción que desde el Senado se puede aportar, siendo proactivo, entregando ideas para solucionar dichos temas, legislando favorablemente para los intereses de nuestra región y poniendo siempre primero a todas las comunas de la Región de Antofagasta, con el objetivo de descentralizar el poder, tal como lo venimos haciendo desde los movimientos ciudadanos.

¿Cuáles son los temas prioritarios que deben atenderse en nuestro país?

Pensiones, Salud y educación. Necesitamos urgente un nuevo sistema de pensiones en nuestro país, que ponga en el centro a las personas, y no a las empresas -AFP- que hoy simplemente se han dedicado a lucrar con los fondos de todos los chilenos. Eso no puede ser, en la actualidad son los afiliados los que soportan las pérdidas de la inversión de nuestros fondos de pensiones, lo que es inaceptable.

Algo similar sucede en Salud. Urge inyectar más recursos y mejorar el sistema de salud de nuestro país, no puede suceder que existan personas que lleven meses e incluso años esperando la atención a una cirugía de especialidad, eso es aberrante y tiene que terminarse, y en el mismo sentido procurar que los recursos lleguen a la atención de salud mental. Asimismo, tenemos y debemos repensar entregar financiamiento a prestaciones que permitan cubrir el apoyo, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes que presenten trastornos del espectro autista u otro tipo para transitar hacia una verdadera inclusión. Las terapias ocupacionales y psicológicas son vitales, y gran parte de las veces no están cubiertas.

Y en cuanto a educación, creo que se debiese condonar las deudas educacionales a los estudiantes de nuestro país, y solventarse un sistema de educación superior gratuito, en razón de una robusta reforma tributaria. Tenemos que ser conscientes que estos derechos deben ser financiados, y para ello se requiere una reforma tributaria.

¿Cómo evalúa el Gobierno de Sebastián Piñera y cuáles son las características que debe tener el próximo gobierno en nuestro país?

Definitivamente ha sido un gobierno nefasto, que le ha hecho mucho daño a Chile. Creo que ha dañado la confianza en las instituciones, que ha gobernado para unos pocos, los mismos poderosos de siempre, y jamás se preocupó por los verdaderos problemas de la gente.

Creo que un próximo gobierno debiese ser un gobierno ciudadano, abierto, reformista, que busque recursos a través de una reforma tributaria potente, que ponga énfasis en el mejoramiento de la educación pública, y que inyecte fuertemente recursos en materia de salud, que se preocupe de las pensiones de nuestros trabajadores.

¿Cuál es su lugar favorito de la región de Antofagasta?

El mirador -La torre- del Parque El Loa en Calama. Tiene una muy linda vista, y es que me gusta mucho nuestro desierto, los atardeceres más lindos están en nuestro desierto. Aunque no puedo negar que las playas de la región también son muy bonitas.

¿Cuál es su personaje favorito de la historia de Chile?

Yo me quedaría con personajes en la historia de nuestra región como José Papic, el doctor Rendic, Alejandrina Olivares, Tomás Panirí, héroes regionales en distintas épocas que marcaron rumbo de la rebeldía nortina.

¿Qué momento durante su labor como autoridad le ha marcado o dejado mayor huella?

Haber presentado el proyecto de Royalty Minero y con paciencia y perseverancia conseguir las mayorías para aprobarlo en la Cámara de Diputados. Hoy se discute en el Senado y sin dudas será tarde o temprano Ley de la República, esto cambiará el rumbo y trato con las regiones mineras, especialmente del Norte. Qué sería de Chile sin el Norte, ha sido nuestra motivación.

¿Cuál ha sido el momento de mayor satisfacción durante el ejercicio de su actividad política y cuál ha sido el momento más difícil?

Hubo un momento muy lindo cuando recién comenzaba en la actividad política. Esto fue en el año 2000, se acercaban las elecciones municipales de ese año, yo iba por primera vez como candidato a concejal en Calama, y por mi participación política me desvincularon de mi trabajo, yo soy Profesor, y en esos años Director del Colegio Calama. Y cuando me desvincularon, los profesores, apoderados y alumnos del Colegio se movilizaron y se tomaron el Colegio en señal de protesta. Fue un momento que no olvidaré.

El momento más difícil para mí ha sido en muchas ocasiones estar lejos de mi familia, creo que la política absorbe mucho, y uno a veces tiene que ir sacrificando tiempo con la familia, y para mí siempre eso ha sido difícil.

¿Cómo se imagina a nuestro país en 100 años más? ¿Y a la región de Antofagasta?

Como un país más abierto, con acceso a buena educación y salud para todos, con pensiones dignas, con gobiernos regionales y comunales autónomos, descentralizado, donde nos ayudemos siempre como personas, un país más fraterno y humano, donde el dinero no sea lo más importante, sino que la comunidad, las personas, el compartir.

Los movimientos sociales deben tomarse todos los espacios de participación, los gobiernos comunales y regionales es lo que debe prevalecer, para así terminar con el centralismo. La Región de Antofagasta no puede seguir esperando.

Si tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo a 100 años en el futuro. ¿De qué manera quisiera que se valore su labor en la política?

Como alguien que luchó por la autonomía regional, por la descentralización, por dejar recursos del cobre en la Región, y contribuyó por promover los movimientos sociales y la participación de todos en la política, teniendo presente que este suelo bendito nortino es el terruño que nos inspira.