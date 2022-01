Con técnicas y materiales ancestrales comunidades andinas se capacitan en restauración de viviendas patrimoniales en la región de Antofagasta

Conocimientos de restauración que incluyen diversas técnicas y el uso de materiales ancestrales, recibieron habitantes de las comunidades originarias del sector Alto El Loa, quienes de esta forma podrán recuperar viviendas patrimoniales que constituyen un tesoro de la cultura y tradición de la región de Antofagasta.

Un total de 13 maestros recibieron certificados tras finalizar en forma exitosa el taller presencial realizado en el poblado de Lasana, y que reunió a participantes de las localidades de Chiu Chiu, Caspana, Ayquina y Turi.

La iniciativa fue ejecutada en el marco de un convenio de colaboración entre la Universidad Católica del Norte (UCN) y la Fundación Altiplano, y contó con el financiamiento del Gobierno Regional (GORE).

“La certificación del taller de oficios patrimoniales, peritó a los miembros de las comunidades de Alto El Loa, hacerse parte de la responsabilidad de preservar de manera consciente sus tradiciones constructivas, pero también reconociendo el valor del territorio”, destacó el Dr. Sergio Alfaro Malatesta, académico de la Escuela de Arquitectura de la UCN, unidad que lidera la iniciativa en la zona.

El investigador agregó que, de manera sistemática, “se acercó a los participantes el conocimiento académico para comprender la composición y obtención de sus recursos materiales, a través de la lectura del paisaje donde los saberes ancestrales de la cultura andina han permitido a sus comunidades edificar, habitar, residir y celebrar en un territorio único como el de Atacama la Grande. Este es el rol de la academia, visibilizar lo invisible en aquello que a veces es habitual y cotidiano”, especificó.

IMPACTO

A través de charlas, módulos y sesiones prácticas, el taller entregó múltiples conocimientos teórico prácticos sobre técnicas constructivas. De igual forma, incorporó el uso de materiales y elementos tradicionales de la zona, como tierra, adobe y piedra volcánica. La idea fue compartir e intercambiar herramientas y saberes para que las comunidades puedan dar un mejor cuidado a su patrimonio.

El Taller de Oficios Tradicionales, ejecutado en el marco de la Escuela de Conservación Alto Loa del Programa “Capacitación en conservación sostenible, pueblos Alto El Loa”, contó en su desarrollo con el equipo de maestros restauradores de la Fundación Altiplano y de especialistas en piedra y tierra de la Escuela de Arquitectura de la UCN. Es precisamente esta última entidad la que certificó a los trece maestros que cumplieron con las evaluaciones teóricas y prácticas.

Roxana Colamar, instructora en la capacitación de la Comunidad de Caspana, manifestó “En el taller, lo pasé súper bien, como si estuviera en familia, aprendiendo a conocer personas, a tener más conocimientos de cómo trabajar. En uno de los talleres hicimos canteado de piedra, que no tenía idea, nunca había trabajado en piedra. Me gustó aprender nuevas técnicas; el hacer adobe, lo había escuchado, pero no sabía cómo se hacía”, Por su parte, Phaxsi Mamani, arquitecta residente del programa Alto Loa, comentó “El taller de oficios fue una instancia en que todo el equipo de maestros capacitados se unió bajo un mismo legado: fortalecer la técnica para conservar los oficios tradicionales de sus comunidades del Alto Loa. En estos días, se pudieron afianzar conocimientos y experiencias que han tenido en las diferentes actuaciones patrimoniales en obra”, enfatizó.