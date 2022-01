Gobernador Regional de Antofagasta y alcalde de Ollagüe interponen recurso de protección ante descontrol migratorio y riesgo sanitario

Una intensa jornada sostuvo este jueves en la ciudad de Calama el gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, en el marco de la gira por la provincia del Loa que realizó para iniciar acciones que permitan atender las urgencias en el control sanitario en Ollagüe, ante la falta de suministro potable en la comuna de San Pedro de Atacama, así como también para supervisar el desarrollo de obras en Calama.

Es en ese contexto en que la máxima autoridad regional acompañado del alcalde de Ollagüe, Humberto Flores, presentó un recurso de protección en favor de los habitantes de la comuna, en el que se acusa omisión por parte de las autoridades del gobierno central en el control del flujo migratorio y en la implementación de medidas de control sanitario para quienes ingresan al país. El escrito solicita acciones inmediatas para contener el alza de casos.

“Hemos tenido muchas dificultades en temas migratorios que implican una grave falta respecto de posibles contagios y difusión del virus en nuestra región. El alcalde de Ollagüe continuamente ha estado manifestando esta ausencia del Estado, que no se dan los resguardos necesarios, que no hay control en Ollagüe, que tampoco se generan los transportes comprometidos con la celeridad que corresponde. Estamos haciendo este recurso en favor de los ollaguinos pero también en favor de todos los habitantes de la región, porque pasan los migrantes, pasan contagiados y no los están controlando como se debe”, aseguró el gobernador Díaz.

En tanto el edil, Humberto Flores, argumentó que, a modo de ejemplo, que el 20 de enero pasado “ingresaron 34 personas, a ninguna se les hizo un chequeo, trazabilidad o seguimiento, por lo tanto, andaban deambulando libremente y posteriormente se identificaron 10 casos positivos. Las personas bajaron por sus propios medios sin ningún tipo de control, por lo tanto, acá hay una omisión ilegal por parte de los representantes del Estado. Colocamos este recurso de protección para que puedan tomar todas las medidas necesarias suficientes, eficaces y eficientes”.

Inversiones en San Pedro de Atacama

Minutos más tarde, el gobernador en compañía del alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, explicaron el estado de situación relacionado al suministro de agua potable en la comuna, debido a los reiterados cortes registrados en las últimas semanas. Posterior a ello, las autoridades locales anunciaron una serie de medidas que buscarán como objetivo máximo la instalación de una nueva planta de agua potable.

Así lo indicó el alcalde Zuleta, quien manifestó que “comprendemos la molestia de las personas porque es un tema que viene desde hace mucho tiempo con cortes reiterados. Las fallas hoy no solamente en una parte del proceso, sino que se deben a una falta multifactorial, porque las afecciones corresponden a gran parte del proceso de producción de agua que tenemos hoy día”.

La máxima autoridad de San Pedro de Atacama relató que actualmente se encuentran trabajando tanto con la Subdere, el Comité de Agua Potable Rural y Alcantarillado (CAPRA), la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y el Gobierno Regional, para poder hallar soluciones. “Ya se está trabajando en una inversión cercana a los mil millones de pesos que tiene que ver con un programa de conservación. Paralelamente estamos explorando el trabajo, muy pronto a realizar, de la perforación de un nuevo pozo para poder hacer mantención a los pozos vigentes, ya que no se pueden detener porque significaría una emergencia inmediata”.

En este sentido, el gobernador Ricardo Díaz comprometió la puesta en marcha del proyecto y la búsqueda de financiamiento para la construcción de una nueva planta en la comuna, lo que representaría una inversión de más de dos mil millones de pesos.

“Hemos estado trabajando desde octubre exigiendo a la DOH que acelere los proyectos que tenían previsto para las comunas. Hemos visto una insuficiencia de este servicio, que no había generado las acciones necesarias comprometidas en el Convenio de Programación. Tenían un 0% de ejecución. Una solución definitiva pasa por un recambio de la planta de tratamiento, agregar mejor tecnología, aumentar la capacidad de procesamiento de agua y brindar así un recurso que tenga resolución sanitaria. El cambio de una nueva planta, con más tecnología, con una inversión que sobrepasa los 2mil millones de pesos, creemos que es la solución que por años se le ha negado a San Pedro”, comentó Díaz.

Edificio Consistorial en Calama

Finalmente, el jefe regional se trasladó, junto a la consejera Sanda Berna, hacia el sector de la ex finca San Juan en la comuna de Calama, lugar que visitaron junto al equipo municipal en donde se proyecta la construcción del nuevo edifico consistorial, una millonaria inversión aprobada por el Consejo Regional.

Allí, la alcaldesa (s) de la comuna, Alejandra Álvarez, comentó que “estamos en la tramitación de toma de razón de Contraloría del convenio con el gobierno regional, así que pronto vamos a dar inicios a los procesos administrativos que tiene que ver con licitar la asistencia técnica del proyecto y después preparar las bases y los antecedentes necesarios para llamar a licitación. Este es un gran proyecto, no solamente por sus dimensiones de más de 15mil metros cuadrados, sino porque que es la esperanza de toda una ciudad de elevar el estándar urbano y mejorar la calidad de los servicios”.

Por su parte, la consejera Sandra Berna señaló que “Calama esto es lo que necesita. Tener un mejor estándar, un mejor estándar para sus trabajadores, para sus funcionarios municipales y especialmente para la gente que va a la municipalidad. Hoy en día yo creo que empieza a cumplirse el gran sueño de comenzar a elevar el estándar de vida de las y los calameños”.

Finalmente, el gobernador Díaz concluyó indicando que “estamos soñando a largo plazo en el objetivo de desarrollar una Calama distinta. En este sector habrá atención para todas las personas, habrá un edificio imponente que le va a cambiar el rostro a todo el barrio. Habrá un nuevo centro cívico con áreas verdes, con distintos servicios. Soñemos una ciudad distinta, una nueva vida y un nuevo rostro a Calama”.