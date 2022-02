Convencional por iniciativa de nacionalizar la minería: “Vamos a ir primero por la Escondida, que es la minera privada más grande”￼

Minera Escondida sería la primera empresa minera con capitales extranjeros en pasar a manos chilenas en un proceso de nacionalización del cobre.

Así lo explicó en entrevista con CNN Chile la convencional independiente Ivanna Olivares, quien se refirió a detalles la aprobación de la iniciativa que busca nacionalizar empresas mineras, la cual luego debe ser votada en pleno.

Se trata de la “Norma por la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir”, la cual fue firmada por convencionales de Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional.

La convencional constituyente Olivares indicó que no sería un proceso de un día para otro sino “que un proceso de transición, donde el Estado hablará con las diferentes empresas”, y que comenzarían por la Minera Escondida por ser “la minera privada más grande”.

“Nosotros abrimos un debate democrático que merece el pueblo de Chile, a través de una demanda histórica que ha sido la nacionalización y la soberanía plena de los pueblos sobre los bienes estratégicos como el cobre, el litio, los hidrocarburos”, señaló Olivares en CNN Chile, añadiendo que el proceso de nacionalización “tuvo una interrupción antidemocrática, con mucha violencia en la Dictadura Militar. Estamos levantando esta demanda que se ha mantenido vigente”.

La iniciativa fue criticada por el Ministro de Economía, Lucas Palacios, declaró que la iniciativa le parecía anticuada y que no era buena para el país.

Ante estos dichos, Olivares añadió que “llevamos 500 años con una economía con patrón extractivista, donde nosotros nos acostumbramos a ser los que entregamos las materias primas para el primer mundo y ellos son los que industrializan y coartan nuestra libertad de poder decidir soberanamente”.

Escondida

Minera Escondida, yacimiento privado ubicado en la región de Antofagasta es propiedad de BHP (57,5%), Rio Tinto (30%), JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltda. (2,5%). Es operada por la anglo-australiana BHP.

Solamente en el periodo enero-septiembre 2021 reporto ingresos de US$ 7.145 millones, de los cuales US$ 3.963 millones fueron ingresos directos. En igual periodo pagó impuestos por US$ 1.238 millones y obtuvo ganancias de US$ 2.663 millones.

Más allá de estas cifras y que la empresa ha realizado iniciativas sociales en la zona de explotación además de pagar millonarios bonos a sus trabajadores de planta, ha sido puesto en tela de juicio su escaso aporte a la región donde la población general sufren las externalidades económicas, sociales y ambientales de su actividad.

Video: (Créditos CNN Chile)