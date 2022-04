Comienza Fase de Bajo Impacto Sanitario en la región de Antofagasta: ¿Qué significa?

A contar de las 5 de la madrugada de este jueves la región de Antofagasta avanzó a la “Fase de Bajo Impacto sanitario” del nuevo Plan Paso a Paso anunciado por el gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric.

Esta nueva fase es la de menor restricción de las tres que forman parte del nuevo plan paso a paso, donde se consideran factores como los niveles de presión sobre la red asistencial, la circulación viral y la prevalencia de enfermedad grave y fallecimiento. La cobertura de vacunación es uno de los indicadores favorables más importantes para llegar a esta instancia.

¿Qué implica estar en fase de bajo impacto sanitario?

De acuerdo al Ministerio de Salud, el uso de mascarilla continúa siendo obligatorio en todo espacio cerrado y también en espacios abiertos (aquel que no tiene techo o aquel que teniendo techo cuenta con más del 50% de su perímetro sin muros) donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro. En espacios abiertos donde se pueda mantener espacio de más de un metro, es posible no utilizar mascarilla.

Además se continuará exigiendo pase de movilidad en todos los lugares, excepto en establecimientos educacionales y lugares de trabajo. Podrá ser remplazado en las actividades que sea solicitado por una prueba PCR o Antígeno para SARS-CoV-2 de no más de 24hrs. de realización, efectuado por un laboratorio certificado por el ISP.

Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia física. Todas las personas deberán contar con su pase de movilidad.

Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque siempre con mascarilla y pase de movilidad.

