La única en nivel parvulario del pueblo: Niña de Ayquina pudo empezar a tener clases

Con el objetivo de apoyar a estudiantes en etapa preescolar de Ayquina, se realizó la implementación de un programa de apoyo educativo que benefició exclusivamente a una alumna, la única para dicho nivel en el pueblo. Por lo que en el lugar se realizarán visitas pedagógicas por parte de Comdes, además se entregarán textos, guías y recursos que permitirán continuar el proceso educativo de manera asincrónica junto a la familia de la niña.

Paola Salinas, coordinadora de preescolar de Comdes, señaló que “este proyecto de trabajo nació a partir de la inquietud que presentó la comunidad y la profesora encargada de la escuela de Ayquina, donde se manifestó a la corporación y a nuestro alcalde Eliecer Chamorro, la necesidad de apoyo para ciertos niños en la localidad que están en la etapa de preescolar. De esta manera, lo que se analizó y se proyectó, es generar un programa de apoyo para la estudiante que en este momento tiene cinco años de edad“, agregando que se aplicarán diversas estrategias para la transición educativa a primero básico.

De esta manera, se realizarán dos visitas mensuales a Ayquina y se distribuirá el trabajo en diferentes recursos y textos que permitirán continuar el proceso educativo en conjunto con su familia que también será parte del proceso.

Marión Paniri, madre de la estudiante, expresó que “ha sido un apoyo bien importante porque así yo como mamá ya no me siento tan preocupada de qué es lo debo enseñarle. Yo le daba trazos o le hacía pintar monitos, pero no sabía en qué nivel ella debía estar, entonces con esto ya me puedo orientar a saber qué cosas ella puede hacer a su edad“.

Este particular proceso de enseñanza y clases comenzó durante el mes de mayo, en el que se realizó un proceso de diagnóstico y adaptación de la niña que actualmente es la única de nivel parvulario en el poblado.