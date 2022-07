“Nunca perdonaré al femicida de nuestra hija”: El desgarrador mensaje del padre de Gabriela Contreras a tres años del femicidio que conmocionó a la región

Este sábado se cumplieron tres años desde que se produjera uno de los crímenes que más impacto ha causado en la ciudad de Calama y también en nuestra región.

Gabriela Contreras Uribe, profesional de 28 años, era asesinada frente a su pequeño hijo por parte de su ex pareja, Mario Chaparro Llaves.

El sujeto había sido denunciado por amenazas contra la joven y tenía prohibido acercarse a menos de 200 metros de la víctima. Nada de ello pudo salvarle la vida a la ex alumna del colegio adventista. Chaparro Llaves no solo se acercó, sino que además acuchilló a la madre de su hijo hasta quitarle la vida.

Por este crimen, el femicida fue condenado a presidio perpetuo simple, pena que cumple en la cárcel de Antofagasta. En 20 años podría optar a beneficios carcelarios.

Mario Chaparro Llaves cambió su apariencia al ingresar a la carcel, según se apreció en las diferentes audiencias y lectura pública de la sentencia.

Una condena que David Contreras, padre de Gabriela, así como sus cercanos, es una burla.

Así lo hizo saber el padre de la joven, quien a tres años del crimen que le arrebató a su hija, escribió un mensaje recordando a Gabriela y también dirigió palabras al asesino, asegurando que no puede existir perdón ni olvido por lo sucedido. Una comunicación que ha recibido centenares de mensajes de apoyo.

“No tuvo ninguna piedad para con la mujer, madre de un hijo en común, para asesinarla en frente de su hijito y más encima el abogado que lo defendió, concedido gratis por el ministerio público le presta ropa, trayendo a los tribunales la consigna “machista”, “patriarcal” instalada de varios siglos “Crimen Pasional”, que fue la excusa retrograda perfecta que tuvieron los femicidas para ocultar, para esconder en este artificio inventado, los más horrendos crímenes contra las mujeres“, indicó en referencia al asesino el padre de Gabriela mediante redes sociales, recordando la dolorosa pérdida de su hija y también la forma en que la defensa intentó justificar el crimen.

El caso de Gabriela ha sido una de las inspiraciones para el movimiento feminista local.

“Hija querida, mientras viva alzaré mi voz, mi pluma seguirá escribiendo y en tu memoria“, señaló el padre de Gabriela, quien además expresó que hoy están a cargo de los cuidados de su nieto.

“Nunca perdonaré al femicida de nuestra hija. No me interesan los argumentos, los dogmas, las creencias de las religiones, porque si son felices con su postura, me alegro. Yo soy feliz con la mía, así me gustaría que se alegren por mí también”, expresó.

Finalmente, envió un directo mensaje al gobierno respecto a este y otros casos

“Tres años ya de haber sido asesinada hija de nuestro corazón y tu asesino disfrutando en la cárcel con la plata de todas y todos los chilenos. ¡Ninguna menos! ¡Gobierno de Turno ponle prioridad Uno al Femicidio!“, cerró.