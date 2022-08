Senador Esteban Velásquez: “Apuntar a la autonomía política y económica regional es el objetivo”

Lograr la ansiada autonomía política y fiscal, demandas históricas de las regiones del país, es posible, si se fortalece el proceso de descentralización, que traería consigo niveles adecuados de desarrollo, manifestó el senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez Núñez.

Para el parlamentario, “debería importarnos más quien es el alcalde o alcaldesa de nuestras comunas, el gobernador regional futuro, más allá de quien esté en La Moneda”, pues según Velásquez, deberían ser estas autoridades locales, comunales y regionales quienes impacten en nuestra calidad de vida y no depender de la influencia que se pueda tener en el gobierno central o como desde allí sigan aplicando conceptos centralistas de los que costará años sacudirse.

Esteban Velásquez invitó desde ya a construir el camino hacia la descentralización, “eligiendo autoridades con sentido de arraigo, de pertenencia, con vocación y mirada regional, con claro énfasis territorial, que sean capaces de levantar banderas de cordillera a mar, en nuestro caso, e impulsando políticas fiscales que permitan contar con patrimonio propio”, remarcó.

En tal sentido, el senador calameño, destacó la importancia de contar con finanzas municipales y comunales autónomas, poniendo como ejemplo que no solo un porcentaje de la actividad minera, sino de toda índole, debe quedar en comunas como Calama. Así lo enfatizó: “Por qué no un porcentaje del IVA o algún impuesto a la renta debe quedar en las comunas como la nuestra, todo es posible de estudiar, ocurre en países desarrollados y por qué no imitar aquellos buenos modelos”, aseguró, al tiempo que desestimó que aquello signifique dividir el país, ni generar desarraigo, “al contrario, la unidad e un país, la soberanía de un país se construye cuando las regiones están descentralizadas y desarrolladas (…) con niveles adecuados de calidad de vida, cuando el ciudadano de una comuna de una región alejada de la metrópolis llamada Santiago, no aspira llegar allá para sentir que puede alcanzar mejores condiciones de vida”, puntualizó.

El senador Esteban Velásquez, insistió en que las comunas podrían obtener recursos a través de un royalty minero o a otro tipo de áreas productivas, con el pago de patentes comerciales de empresas nacionales que hoy tributan en la capital sean pagadas en las comunas de la región de Antofagasta y del norte.

De acuerdo al parlamentario, “todo eso permite que los gobiernos regionales y comunales cuenten con el patrimonio fiscal propio (…) y se van cortando esos lazos que provocan una complicidad enfermiza entre ministerios y gobiernos locales”, que a su juicio, facilitan la existencia de prebendas políticas de uno y otro lado que no le hacen bien al sistema democrático, sentenció.

“La autonomía se va construyendo en la medida que seamos capaces de forjar nuestro propio futuro y para eso se requiere sentido de pertenencia, de arraigo, orgullosos de lo que somos y de lo que hemos conformado como región”, concluyó el senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez Núñez.

Todo lo anterior enmarcado en el proceso que debe enfrentar el país relevando el papel de las regiones para construir una sociedad más justa, desprendiéndose de la formula estructural que ha dominado a Chile históricamente, que ha mirado desde el centro hacia la periferia.