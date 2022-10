Mes de la memoria: Conmemoran fusilamientos en Mina La Veleidosa de Tocopilla

En el marco del “Mes de la Memoria”, integrantes de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos, (AFAEDA), evocaron, mediante un emotivo acto cultural, en la intersección de las calles Prat con Matta de la capital regional, los hechos acontecidos, entre septiembre y octubre de 1973, en la mina La Veleidosa de Tocopilla, instancia en la que una veintena de compañeros, entre estudiantes, profesores, médicos, trabajadores de Soquimich y de la termoeléctrica fueron asesinados por agentes de la dictadura del mencionado exgeneral del ejército.

Freddy Araya Navarro, en aquel entonces de 21 años de edad, alumno de ingeniería electrónica de la Universidad del Norte y militante del partido socialista, fue una de las víctimas del episodio ocurrido en dicho pique, en el puerto salitrero. Doris Navarro, su hermana, aún recuerda ese fatal, triste y doloroso pasaje de su vida. “El 6 de octubre, en Tocopilla, en la mina La Veleidosa, fueron ejecutados y desaparecidos, entre ellos mi hermano a quien se le aplicó la ley de fuga”, afirmó la también presidenta de AFAEDA.

“Hoy, es un fecha importante en el sentido que fueron 470 chilenos y chilenas que fueron ejecutados y desaparecidos, a nivel nacional, eso para nosotros es super importante conmemorar, porque después vino lo que es la “Caravana de la Muerte”, pero nosotros somos antes de la caravana, creo que el sentido de memoria es importante que la gente sepa y las generaciones también para que esto no se vuelva a repetir, para que nunca más, en Chile, estos casos que por tener una idea política suceden, quién dice que el día de mañana al no hacer memoria puede que suceda”, expresó la ex concejala.

En tanto, Lucía Rojas, secretaria de AFAEDA, señaló que “en este acto, queremos reflejar los que fueron ejecutados en el pique minero La Veleidosa, que fueron ejecutados 6 compañeros, después los echaron al pique y fueron dinamitados, fueron actos muy salvajes, que la historia oficial a veces no lo transcribe si no que hay que buscar la historia que no es oficial, entonces por eso queremos que en la memoria de la región de Antofagasta estén presentes todos estos hechos, que nunca más se repitan y para que también las futuras generaciones puedan saber lo que pasó con gente honesta, honrada que por querer un país distinto, más igualitario, más justo, verdadero, integrador, pagaron con sus vidas el ser idealistas de algo mejor para Chile”.

La Veleidosa

Conocida también como mina La Descubridora, sitio de memoria. Se trata de un pique de 380 metros de profundidad, ubicado aproximadamente a 15 kilometros al sureste de Tocopilla, entre los cerros de la cordillera de la costa, en el sector Punta Blanca y Sierra Tres Puntas, lugar donde fueron llevados 6 compañeros que se encontraban detenidos en la cárcel del puerto salitrero, centro penitenciario donde habían sido interrogados, torturados y fueron maniatados para ser trasladados a La Veleidosa, en octubre de 1973.

Entre los ejecutados, se encontraban el dirigente sindical minero y secretario del partido Comunista, Agustín Villarroel Carmona (39 años), el ingeniero y supervisor de Chuquicamata, socialista, Luis Segovia Villalobos (28 años), el también supervisor de Chuquicamata, militante del PC, Carlos Garay Benavides (25 años), el médico cirujano, socialista, Claudio Tognola Ríos (42 años), el jefe de seguridad industrial de Soquimich, militante socialista, Reinaldo Aguirre Pruneda (28) y el estudiante de ingeniería de la Universidad del Norte, GAP, militante socialista, Freddy Araya Navarro (21)