Plan Verano Seguro: Instalan destacamentos temporales en Hornitos y Juan López

Con el fin de potenciar la prevención y garantizar el orden y seguridad durante el período estival la IIa Zona de Carabineros Antofagasta puso en marcha los tradicionales destacamentos temporales en Juan López y Hornitos en el marco del Plan Verano Seguro.

De esta manera con una formación del contingente destinado a ambas unidades, en la caleta de Hornitos se dio el vamos de estos cuarteles policiales con la participación de la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens y vecinos del sector quienes agradecieron el compromiso de Carabineros por reforzar la seguridad de pobladores y veraneantes.

En este sentido la Jefa de Zona (S), general Marcela González Casa-Cordero señaló “tenemos un contingente, tenemos dos destacamentos que se están creando aquí en Hornitos y Juan López, tenemos personal dispuesto, vamos a tener bicicletas, vamos a tener motos y vehículos que van a estar resguardando la seguridad, para entregar cercanía y lo más importante presencia en el territorio para que la gente nos vea y se sientan seguro en este lugar“.

Del mismo modo la general González hizo un llamado a la comunidad “si bien Carabineros va a estar presente también es importante un llamado al autocuidado y adoptar medidas de seguridad“.

En la misma línea del autocuidado y la prevención la Delegada Presidencial agregó “es muy importante recalcar el autocuidado. Nos encontramos con incivilidades como el uso de motos y cuadrimotos que andan a grandes velocidades, a veces conducidas por menores de edad, sin ninguna protección; lo constatamos en el lanzamiento de estos servicios policiales. Llamamos a las personas a ser responsables, pues este tipo de vehículos deben tener su documentación el día, manejarlos personas con licencia para ello y además, contar con la protección necesaria. Todos los años debemos lamentar, si no accidente fatales, algunos con graves consecuencia para la salud de las personas y eso tiene que ver con la responsabilidad de los adultos. Por eso vamos a continuar fiscalizando y vamos a ser bastante estrictos, vamos a retirar los vehículos que estén circulando en lugares de las playas que no corresponden, porque la playa es un lugar para divertirse para que las familias disfruten y no un lugar donde se corran riesgos y menos lamentar desgracias personales“.

Respecto al funcionamientos de los cuarteles temporales, a partir de hoy y hasta la primera semana de marzo estarán operativos 24/7 con servicios de guardia, patrullajes y labor preventiva, con una dotación exclusiva para cada uno.

HORNITOS

En esta caleta y balneario ubicado a 90 km al norte de la capital regional y a 36 km de Mejillones entro en funcionamiento una Tenencia (T) a cargo de la Teniente Javiera Peñailillo quien por segundo año está al mando de los servicios policiales en el sector.

Al respecto la oficial explicó que esta unidad, que depende de la 5ª comisaría La Portada, permite a Carabineros marcar una mayor presencia, respondiendo efectivamente a las diversas necesidades de seguridad de los veraneantes y residentes, para ello se planifican servicios de patrullajes y fiscalización, contando con una dotación permanente en la tenencia.

Los Carabineros de servicio en Hornitos cubren este balneario, las playas Chacaya, Grande e Itata, hasta Michilla, desarrollando además servicios en la ruta B1 desde el kilómetro 77 hasta el 115.