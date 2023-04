“Dibuja tu Libro Favorito”: Abren concurso para niños de 5 a 14 años en el Mes del Libro

En el marco de la cartelera cultural del Mes del Libro, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) realizó una invitación a niñas y niños de todo Chile, para participar en el concurso “Dibuja tu libro favorito” a través de la plataforma Facebook.

Dicho concurso contará con dos categorías: De 5 a 9 años y de 10 a 14 años.

Cada categoría, a su vez, tendrá dos ganadores: uno será elegido por el jurado y otro ganará por mayor cantidad de “Likes” o reacciones positivas en la publicación. En total serán 4 ganadores.

Se entenderá por “Like” los Me Gusta, Me Encanta y Me Importa. Los Likes que obtenga cada obra deben ser orgánicos, es decir, de cuentas vinculadas a personas reales que den Like al dibujo posteado. Quedarán inhabilitados los concursantes a quienes se les compruebe cualquier indicio de método fraudulento para obtener Likes, ya sea a través de programas, aplicaciones o sitios web externos.

Las obras serán publicadas en la plataforma Facebook y en el caso que el concursante viva en el extranjero, se publicará el dibujo pero no podrá participar por los premios. Asimismo, si el autor del dibujo es menor a 5 años o mayor a 14 años se publicará su dibujo en Facebook pero no estará participando por los premios del concurso.

El plazo de recepción es del 5 al 27 de abril y los resultados serán dados a conocer el viernes 28 de abril.

La obra debe ser inédita y no debe haber sido enviada a concursos de dibujo organizados por el Servicio del Patrimonio Cultural.

Los concursantes deben enviar su obra al mail comunicaciones@patrimoniocultural.gob.cl, indicando “nombre”, “edad”, “título del libro favorito” y “lugar de residencia”.

El jurado estará compuesto por tres diseñadoras del Serpat, quienes evaluarán la obra en cuanto a la técnica, uso del color, composición y creatividad.

Premios: Un set de libros para cada ganador en su categoría.

La entrega o envío de premios será desde el 5 al 15 de mayo. La sola participación de este concurso da por entendido que se aceptan las bases.