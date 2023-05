Liliana González, candidata al Consejo Constitucional: “De esta elección depende que los intereses reales del territorio lleguen a la nueva Constitución”

Tiene 30 años, es calameña y estudió derecho en la Universidad de Antofagasta, se define feminista y animalista. Liliana González, candidata de Revolución Democrática en la lista Unidad para Chile, se refiere al proceso constituyente en curso, la relevancia del Consejo Constitucional y los desafíos que se abren a partir de la elección del 7 de mayo.

¿Por qué decidiste ser candidata al Consejo Constitucional?

Desde chica me interesó mucho la organización como una herramienta de transformación social, que puede mejorar concretamente la vida de nuestra comunidad. El 2019 me integré a ABOFEM, organización de abogadas feministas, y viendo cómo los límites del sistema perjudican a las personas, me convencí de que la única forma de lograr cambios es involucrándose activamente en la búsqueda de soluciones. Actualmente deje mi trabajo anterior para dedicarme completamente a este proceso constituyente.

En estos momentos, el Consejo Constitucional es el espacio para seguir empujando las transformaciones que nos permitirán vivir mejor y construir un mejor país. Hay mucho en juego el 7 de mayo: de esta elección depende que los intereses reales del territorio lleguen a la nueva Constitución. De resultar electa, espero contribuir en eso, servir como un puente.

¿Cuáles son los principales desafíos que identificas en este proceso constituyente?

Hace unos días me tocó debatir con Juan Sutil. Su campaña está entre las 10 que tienen más financiamiento a nivel nacional, también es una de las que concentran más aportes anónimos. ¿Cuáles son los intereses que va a defender si es electo? Los de los de sus inversores, defensores acérrimos del modelo agotado que tantas deudas tiene con Chile y, en particular, con la región de Antofagasta. Nos enfrentamos a eso, y a los que votaron rechazo cuando comenzó todo este importante proceso.

La crisis que atraviesa el país desde el 2019 se vio extremada por la pandemia y luego por una crisis económica internacional. Luego, el escenario se complejiza más aún con un grave problema de seguridad. En ese contexto tenemos que salir a la calle a convencer a la gente de que vale la pena seguir teniendo esperanza, que tiene sentido confiar, que este proceso, con todos sus defectos, aún puede ser un paso adelante. Creo que eso es un desafío enorme. Nuestra campaña ha buscado abordarlo a través de formas creativas para comunicar, con información y propuestas concretas.

¿A qué se debe la falta de movilización ciudadana en torno a este nuevo proceso?

Algunas personas me han preguntado qué sentido tiene votar el 7 de mayo “si la Constitución ya está escrita”. Me parece una preocupación legítima, que responde a la falta de información en torno al proceso. El anteproyecto que está trabajando la Comisión Experta será entregado al Consejo Constitucional, que podrá proponer nuevos artículos, eliminar otros, introducir enmiendas, etc. En otras palabras, no hay nada dicho hasta que sepamos cómo estará compuesto ese Consejo. Quien logre mayorías suficientes podrá abrir la puerta a los cambios que necesita el país o cerrarla por fuera, con candado.

Entonces, tenemos un desafío importante en materia de información. La Constitución es la norma fundamental del país, que define los principios que nos definen como pueblo, por eso importa tanto quienes la redactan. Si queremos sacudirnos de los amarres del pasado, esos que durante tantos años nos han impedido avanzar hacia mejores pensiones, acceso a la salud o la defensa del agua, necesitamos integrar en el Consejo Constitucional a personas que defiendan esas banderas. Actualmente hay muchos/as candidatos/as ocupando cupos para representarnos en este proceso constituyente, pero son los mismos de siempre que no buscan estos cambios y eligieron rechazar el plebiscito de entrada.

¿Cuáles son los 3 temas que deben estar incluidos en una nueva Constitución?

Creo que esta nueva Constitución debe ser la Constitución de la transparencia. Chile debe terminar con la fiesta de las y los corruptos de siempre, porque cada peso que termina en los bolsillos de un corrupto es un peso menos en inversión pública, en servicios, en seguridad, en infraestructura pública.

También es importante enfocarnos en los derechos sociales. En la macrozona norte tenemos problemas históricos con salud, vivienda, educación, solo por mencionar unos ejemplos. Acá tenemos un desafío en acceso y en calidad, del que el Estado puede y debe hacerse cargo.

Otro tema que debe estar incluido en una nueva Constitución es la seguridad, que puede abordarse en 3 dimensiones: seguridad ciudadana, económica y social. En materia de seguridad ciudadana sería interesante, por ejemplo, asegurar a nivel constitucional una formación de calidad y efectiva para las policías. Una carrera funcionaria que elimine las distinciones arbitrarias y asegure el ascenso por capacidad y no por dinero, como existe hoy con los dos escalafones que distingue entre Oficiales y los Suboficiales y Tropa.