Senador Velásquez rechazó ley de Isapres: “No es el camino y quedó demostrado con devoluciones indignas”

El senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), se refirió a la indignación ciudadana que se ha generado tras conocerse los montos y los planes de devolución que harán las isapres, en donde algunos de los afiliados involucrados recibirán incluso menos de $1.000 mensuales.

Al respecto, el parlamentario quien votó en contra del proyecto en el Senado, señaló que “a mi juicio se torció el fallo de la Corte Suprema respecto a las deudas de las isapres con los usuarios. Las campañas del terror de estas isapres fueron abusivas y pareciera que calaron hondo en muchos parlamentarios”.

“Ya recuerdo cuando discutimos y votamos la ley de Royalty Minero, las mineras privadas siempre con las mismas cantaletas de que se llevarían los capitales al extranjero o que este negocio va a quebrar. Las isapres hicieron lo mismo, decían que el sistema iba a quebrar, que ellos iban a quebrar y, finalmente, iban a retirar sus capitales, y se irían al extranjero a invertir en salud. Estas campañas del terror son odiosas pero no pueden ser determinantes, por el contrario, porque en un país como Chile, donde las reglas del juego se respetan en gran medida, me parece que había que hacer respetar lo que la Corte Suprema decía en su momento”.

Asimismo, recalcó que “se dio plazo para que las isapres pudieran subir los planes, en cierta medida, autogenerar recursos, para pagar o devolver en 13 años lo que habían cobrado indebidamente, según lo dijo la propia Corte Suprema. Sin embargo, cuando ellos cobraban indebidamente y se les decía una y otra vez que eso no correspondía, no trepidaron en hacerlo sin tener consideración alguna por sus afiliados. Por eso voté en contra, porque no me daban la garantía que esa devolución iba a ser acorde al daño al patrimonio que había tenido cada uno de las 700 mil personas que pagaron de más”

“Me parece que para ser trabajo político, especialmente en el Senado, tienen que primar los intereses colectivos, la mirada más amplia, que en este caso era la defensa de los usuarios, y respetar lo que una Corte Suprema indicaba hace bastante rato. Por eso que en aquel momento voté en contra, mi convicción era otra, no precisamente esta ley corta como camino para este problema”, concluyó.

A nivel regional, el Senador Esteban Velásquez votó en contra de esta ley, mientras que el Senador Pedro Araya votó a favor y la Senadora Paulina Núñez no votó.