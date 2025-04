José Miguel Castro (RN) es el nuevo Presidente de la Cámara de Diputados: Ausencia de Jaime Araya (PPD) fue clave en ajustada votación

José Miguel Castro (RN) se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara de Diputados luego que la tómbola definiera su suerte.

En la primera vuelta, Camila Rojas (FA), candidata del oficialismo, obtuvo 75 votos y José Miguel Castro, 74. En la segunda, ambos quedaron empatados con 74 votos. La diferencia se debió a que el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), quien estaba pareado, votó en la primera vuelta pero no votó en la segunda.



Según consignó Emol, los votos de las independientes Maricela Santibáñez y Pamela Jiles fueron clave para que Castro pudiera empatar a Rojas. Santibáñez y Castro mantienen una conocida relación de amistad y han trabajado juntos en diversas iniciativas legislativas. En el caso de Jiles, su apoyo habría estado condicionado a la posibilidad de reabrir el debate sobre los retiros de fondos de pensiones. Sin embargo, la UDI negó la existencia de dicho acuerdo y aseguró que Castro les garantizó que el proyecto no sería puesto en discusión.



En el caso de Jaime Araya el vínculo con Castro no es tan claro, si bien existe un antecedente: El parlamentario PPD fue uno de los principales defensores de la continuidad de Castro en la comisión investigadora por el Caso Convenios, si bien se encontraba cuestionado por un trato directo por $513 millones de pesos.



Renovación Nacional, el partido de Castro, también lidera el Senado con la presidencia de Manuel José Ossandón.

Castro, diputado por la Región de Antofagasta, llegó al Congreso en 2018 tras lograr la segunda mayoría dentro de Chile Vamos en las elecciones parlamentarias de 2017. En 2021, consiguió la reelección por el periodo 2022-2026.