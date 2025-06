Viajes parlamentarios: Solicitan informe de salidas de diputados y senadores al extranjero durante semanas distritales

El senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), ante la decisión de la Cámara de Diputados de iniciar una investigación para detectar posibles usos indebidos de licencias médicas, y a su juicio, la falta de una determinación en el Senado, señaló que realizaron una solicitud a la mesa, para extender esta investigación al Senado.

“Así como ya existe una investigación en curso de funcionarios, que esta se extienda también a los parlamentarios y parlamentarias, reformemos el reglamento del Senado de ser necesario, así como se transparente información respecto a salidas fuera del país en semanas regionales”, indicó.

A juicio del legislador, “la pregunta que se hace la ciudadanía es justa, por qué los senadores no. Y bueno, sabemos que como ha dicho el propio presidente del Senado, acá no hay licencias, por ende, no habría qué investigar, bueno entonces, actualicemos las reglas del juego“, señaló Velásquez.

“Mi llamado y solicitud al presidente del Senado, el senador Ossandón es que, si hay impedimentos, como él dice, o ve complicaciones para llevar adelante este cruce de información, bueno, hagamos que se pueda, que sea posible (…) Me parece que hoy en día no sólo tenemos que actualizar y reformular un reglamento que a mi me parece bastante añejo”, indicó.

“Tenemos que medirnos con otros estándares y eso parte porque las instituciones que estamos legislando, en cierta medida, demos algunos primeros pasos y ese es el llamado al senador Ossandón, no a buscar trabas de por qué no es posible, sino a hacerlo posible, para que efectivamente cumplamos a cabalidad lo que a muchos nos parece debe ser lógico y normal”.

Finalmente, Velásquez informó que a fin de transparentar información en torno al caso licencias médicas, “he solicitado que el Presidente de esta Corporación, informe si ha habido algún parlamentario que en semanas regionales haya salido al extranjero. Me parece que elevar estándares es parte de todas las instituciones públicas, principalmente, hará bien a la convivencia nacional”.

“Además, se trata luego de corregir enmendar situaciones anómalas, extrañas, irregulares, sería un paso importante y una muestra de que el senado también está en una actitud de hacer también su aporte”, concluyó el calameño.