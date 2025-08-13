Mejor acceso al “Mirador” y “Valle de los Meteoritos”: Avanzan en 80% obras de pavimentación rural en Quillagua

Un 80% de avance alcanzan las obras de pavimentación en el sector rural de la localidad de Quillagua, que son ejecutadas por la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y tienen por objetivo mejorar el acceso y transitabilidad al sector del mirador y Valle de los Meteoritos.

“Esta es una muy buena noticia para los habitantes de esta localidad y para los turistas que visitan el cráter del meteorito en Quillagua, ya que ahora podrán transitar por un camino con un mejor estándar y seguridad vial. De esta manera, como gobierno damos cumplimiento a los requerimientos que, en este caso, la comunidad de Quillaguanos ha planteado y que hoy son una realidad”, afirmó el seremi del MOP, Pedro Barrios.

Los trabajos que consideran una inversión ministerial aproximada de 350 millones de pesos, son parte de un contrato mayor de conservación global que abarca toda la comuna de María Elena por un monto que bordea los seis mil millones de pesos por un periodo de cuatro años.

Las obras se ejecutaron en 3.9 kilómetros en un tramo de subida que era de tierra, desde el sector del cementerio de Quillagua hasta el mirador de Los Meteoritos, en donde también se construyó una zona de estacionamientos.

El director regional de Vialidad del MOP, Félix Gallardo, detalló que “si bien la pavimentación de este camino es básica -ya que se realizó con sello asfáltico de rodadura- se logró el objetivo de mejorar su condición y su estándar, lo que se continuará realizando con los futuros contratos de conservación global“, explicó Gallardo, quien agregó que de igual forma con la ejecución de las obras se cumple un compromiso adquirido con la Municipalidad de María Elena.

En tanto, las autoridades adelantaron que los trabajos concluirán en el mes de agosto con las obras de demarcación horizontal.