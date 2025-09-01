Declaran Alerta Temprana Preventiva por viento en la región de Antofagasta: Se esperan rachas de hasta 80 km/h

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró una Alerta Temprana Preventiva por evento de viento en la Provincia de El Loa y en las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. La medida, que se encuentra vigente, fue tomada en base a un pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que prevé fuertes ráfagas para los próximos días.

Según la DMC, se espera que el evento de vientos se manifieste entre la madrugada del martes 2 y la noche del miércoles 3 de septiembre. Se prevé viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena. En la cordillera, se esperan vientos de entre 60 y 80 km/h durante ambos días, mientras que en la cordillera de la costa, se proyectan vientos de entre 60 y 80 km/h para el miércoles.

En atención a este pronóstico, el SENAPRED recomendó a la población asegurar los techos y objetos colgantes en sus viviendas. Además, se aconseja a los conductores tomar precauciones por la posible dificultad de visibilidad, evitar trabajos en altura y tomar resguardos para actividades marítimas, ya que la intensidad del viento podría representar un riesgo para embarcaciones menores y sus tripulantes.