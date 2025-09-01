14.6 C
Antofagasta
Martes 2 de Septiembre del 2025 01:14
Facebook Instagram Twitter
La Región

Declaran Alerta Temprana Preventiva por viento en la región de Antofagasta: Se esperan rachas de hasta 80 km/h

La medida preventiva rige a partir de este martes y se debe al pronóstico de vientos de hasta 80 km/h en la cordillera, con probabilidad de tormentas de arena.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Imagen Referencial

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.
Concurso Público 2025

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró una Alerta Temprana Preventiva por evento de viento en la Provincia de El Loa y en las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. La medida, que se encuentra vigente, fue tomada en base a un pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que prevé fuertes ráfagas para los próximos días.

Según la DMC, se espera que el evento de vientos se manifieste entre la madrugada del martes 2 y la noche del miércoles 3 de septiembre. Se prevé viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena. En la cordillera, se esperan vientos de entre 60 y 80 km/h durante ambos días, mientras que en la cordillera de la costa, se proyectan vientos de entre 60 y 80 km/h para el miércoles.

En atención a este pronóstico, el SENAPRED recomendó a la población asegurar los techos y objetos colgantes en sus viviendas. Además, se aconseja a los conductores tomar precauciones por la posible dificultad de visibilidad, evitar trabajos en altura y tomar resguardos para actividades marítimas, ya que la intensidad del viento podría representar un riesgo para embarcaciones menores y sus tripulantes.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Mujer y su mascota mueren electrocutadas en Antofagasta: CGE confirma contacto con cable caído en la vía pública
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.