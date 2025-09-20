14.6 C
Antofagasta
Domingo 21 de Septiembre del 2025 03:46
VIDEO | Detienen a pasajero de bus interurbano con casi 10 kilos de marihuana en ruta Calama–Antofagasta

El procedimiento fue realizado por Carabineros del OS7 El Loa en el marco de los servicios especiales de Fiestas Patrias. El imputado, de 35 años y en situación irregular en el país, transportaba la droga en una maleta.

Por El Diario de Antofagasta
En el marco de los servicios preventivos por Fiestas Patrias, Carabineros del OS7 El Loa detuvo a un pasajero de un bus interurbano que viajaba en la ruta Calama–Antofagasta, tras sorprenderlo transportando casi 10 kilos de marihuana.

El procedimiento se registró durante una fiscalización a una máquina de itinerario interurbano, cuando el personal especializado inspeccionó el área de equipajes y encontró una maleta que contenía la droga.

El detenido, un hombre de 35 años en situación irregular en el país, fue puesto a disposición de la justicia por el delito de tráfico de drogas.

Este operativo se enmarca en los refuerzos de seguridad implementados durante las celebraciones de Fiestas Patrias, que incluyen controles en terminales y rutas interurbanas de la región para prevenir el tráfico de drogas y otros delitos.

