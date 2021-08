Antofagasta: Más de $140 millones deberá pagar empresa por retraso en entrega de la caleta y playa La Chimba

Cerca de 13 años llevan esperando los ciudadanos Antofagastinos para la apertura de la playa y caleta de pescadores La Chimba. Sin embargo, es una obra que parece no tener fin.

Pese a que este proyecto busca ser el balneario artificial más grande de la región, su construcción lleva años y las autoridades no han manifestado fecha de inauguración. La finalización y entrega de esta iniciativa se esperaba para diciembre de 2020 ya que, a mediados de ese mismo año, ya existía un 54% de avance en la obra.

A raíz de esto, Patricio Labbé Lagunas, seremi de Obras Públicas informó que tras el retraso de la entrega de las obras de la caleta y la playa La Chimba, la Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP) del MOP, cursó una multa por más de $140 millones a la empresa a cargo de los trabajos.

“Si bien, las obras ya están terminadas desde principio de año, no hemos podido realizar la entrega a la ciudadanía, porque la empresa constructora no ha concretado la recepción con la DOP, ni con la municipalidad, por lo cual aplicaremos las multas respectivas”, aseveró el seremi Labbé.

Publicidad

El retraso se debe específicamente a problemas con la obtención de permisos por parte de la empresa constructora, relacionados con el sistema de abastecimiento de agua de la caleta y la partida del alumbrado del espacio público.

Asimismo, manifestó que “Junto con aplicar las multas a la empresa constructora, también hemos solicitado -sin obtener respuestas- reunirnos con la Municipalidad de Antofagasta, con el objetivo avanzar y destrabar los temas pendientes y también resolver la futura mantención de este nuevo espacio público”.

Cabe recordar que esta instalación cuenta con una extensión de 270 metros lineales, en donde se encontrarán espacios de recreación, además de un muelle, edificio de administración, áreas para vehículos, paisajismo, etc. No obstante, debido a que no se ha entregado los vecinos del sector continúan haciendo ingreso a este espacio para disfrutar de diversas actividades.

Finalmente, la autoridad ministerial precisó que en este sector son tres las iniciativas proyectadas: siendo la caleta y la playa La Chimba el primer proyecto concretado, mientras que en segundo y tercer lugar, se ejecutará el acceso y las obras complementarias de este balneario, la cuales están proyectadas para 2022.