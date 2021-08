Vuelven las clases en Antofagasta: Autoridades piden confianza y aseguran que las condiciones son “óptimas y seguras”

Desde las 7.30 de la mañana ya había alumnos en las afueras del Liceo B-13 Domingo Herrera, uno de los establecimientos elegidos por las autoridades para dar inicio oficial al “retorno seguro y paulatino” a clases presenciales en la comuna de Antofagasta.

El proceso, que considera en esta etapa a cuartos medios y cuatro jardines infantiles VTF, fue valorado positivamente por las autoridades de la región quienes consideran que están las condiciones para que los niños y jóvenes se reúnan en los recintos educacionales.

“Para mí es muy importante como alcalde y presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, que se inicien las clases presenciales sobre todo para los jóvenes de 4° Medio. Esta es una vuelta voluntaria, pero me he dado cuenta que los jóvenes vienen y muy contentos. Llegaron muy temprano. Me he encargado como alcalde que todos los establecimientos educacionales estén en excelentes condiciones para que el retorno sea seguro, con estrictos protocolos sanitarios, incluso con la entrega de elementos de protección personas como mascarillas para todos ellos”, indicó respecto al proceso el alcalde Jonathan Velásquez.

El Seremi de Educación, Hugo Keith, quien fue parte de este recorrido afirmó que, “estamos frente a un día importante para la educación local, es importante porque efectivamente se inicia un proceso interrumpido durante mucho tiempo y se hace como lo habíamos establecido como Ministerio, con unidades educativas que cumplen con las condiciones de limpieza e higienización, con los protocolos de acuerdo al Plan Paso a Paso, de manera muy segura, también en forma gradual con los cuartos medios y jardines infantiles y también de manera flexible. Un llamado para los apoderados para que confíen en la labor que se está haciendo y que continuaremos aumentando los niveles de acuerdo a la evaluación de este apronte”

Sólo dos establecimientos educacionales no regresaron este lunes a clases, se trata del Liceo Artístico Armando Carrera, por mantener obras de mejoramiento dentro y exterior de la unidad educativa, por lo que regresará el lunes 23 de agosto. Situación parecida al Liceo Andrés Sabella, que regresaría la próxima semana, también por mantener obras de mejoramiento en pleno desarrollo y no estar todas las garantías de seguridad para su regreso.