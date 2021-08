“Que dé la cara”: Emprendedores de Antofagasta en picada contra Jonathan Velásquez por decisión que afecta a feria de arte, cultura y gastronomía

Municipio determinó no renovar permisos a Feria Arte en la Costa que funciona en el sector sur de la ciudad, afectando a más de 200 familias de 19 organizaciones locales, mayoritariamente encabezadas por mujeres, que tenían sus permisos al día. Acusan que la autoridad comunal no los ha recibido ni dialogado con ellos y que solo se les notificó por teléfono y redes sociales que no podrían seguir trabajando.

Hasta la Municipalidad de Antofagasta llegaron durante la jornada de este lunes diferentes organizaciones de emprendedores y emprendedoras de la comuna, quienes expresaron su molestia por la determinación del Alcalde Jonathan Velásquez de cerrar diferentes ferias de cultura, arte y emprendimiento que funcionan en la ciudad.

¿QUÉ PASÓ?

Desde hace más de 4 años un número cercano a 19 organizaciones con personalidad jurídica, gremios, corporaciones y cooperativas trabajan en diferentes sectores de Antofagasta realizando ferias de emprendimiento, arte y cultura. Una necesidad que creció aún más durante la pandemia con el fin de reactivar la economía local.

Sin embargo, la administración municipal entrante, a cargo de Jonathan Velásquez (IND. ex Evopoli), determinó no renovar sus permisos de funcionamiento a las diferentes organizaciones de emprendedores.

Mediante un video en su cuenta personal de Facebook el Alcalde Velásquez informó que retiraría unos juegos inflables ubicados en el sector que operarían sin permisos y pueden resultar peligrosos. Sin embargo, fuera de cámaras, la ex figura televisiva decidió no renovar permisos no solo a estos cuestionados juegos inflables, sino que a todos los emprendedores que trabajan ordenadamente en el sector, incluyendo a quienes tienen sus permisos al día.

“Nos llamaron uno por uno diciéndonos que, desde ahora ni el Parque Croata ni ningún área del sector sur iba a ser utilizado, nonos dieron argumentos, no respetaron la calendarización que ya estaba hecha de reuniones previas, no se nos dio ninguna información, solo que estaban viendo que hacían y todo eso“, indicó mediante una declaración pública la feria Arte en la Costa.

“QUE EL ALCALDE DE LA CARA”

Una de las cosas que más molestan a las diversas organizaciones locales, es que el Alcalde Velásquez adopta decisiones sin reunirse ni conversar previamente con las organizaciones locales, además de entregar información sesgada en sus redes sociales para justificar decisiones que afectan a sectores de la comunidad, realizando diferentes acusaciones sin brindar la otra versión de los hechos.

Lo anterior, porque la autoridad indicó en sus redes sociales que por razones de ordenamiento retiraría unos juegos inflables que podrían resultar peligrosos, pero en los hechos dejó sin su fuente laboral a más de 200 familias de 19 organizaciones que tenían sus permisos al día y que nada tienen que ver con los mencionados juegos.

Asimismo, en otro video publicado en su cuenta de Facebook, la autoridad comunal dijo que el cierre de las ferias del Parque Croata sería una “noticia falsa”, que no cerraría y trabajaría en conjunto con las organizaciones sociales, sin embargo en los hechos, los emprendedores establecidos recibieron por teléfono el pasado viernes la notificación de que no tienen más permiso para trabajar y durante este lunes ya no pudieron realizar sus funciones.

Debido a ello durante este lunes la frase que más se repitió frente al frontis de la casa consistorial fue “Que el alcalde dé la cara”, por cuanto acusan de que más allá de realizar anuncios por facebook, la autoridad no los recibe ni conversa con ellos y que sus dichos por redes sociales apuntan en una dirección, pero en la práctica sus acciones apuntan en otra.

#VIDEO | “Que salga a dar la cara”: Emprendedores se manifiestan en la explanada de la Municipalidad de #Antofagasta por ver afectada su fuente laboral debido a decisión del Alcalde Jonathan Velásquez de no renovar sus permisos para funcionar. pic.twitter.com/l6uKT1oJV7 — Diario Antofagasta (@diarioafta) August 16, 2021

“El alcalde Jonathan Velásquez no ha generado reuniones con las organizaciones formalizadas para cocrear soluciones o mejoras, se le ha solicitado en varias ocasiones reuniones para comentar el trabajo que se realiza. Hoy en día no hay una respuesta sobre esta situación“, indicaron desde la Feria Arte en la Costa, donde un total de 200 familias ven en la cuerda floja lo que ha sido su fuente laboral.

Vecinos de la ciudad también se han manifestado a favor de esta decisión, destacándose que afecta no solo a la economía, sino también a la promoción del arte y la cultura local.

No se trata de la primera decisión unilateral e inconsulta, sin diálogo, que adopta la autoridad comunal, por cuanto también hubo movilizaciones el viernes pasado por parte de monitores y usuarios del programa “Arte y cultura”, que también serían retirados de su lugar de funcionamiento habitual.

El Diario de Antofagasta solicitó al municipio la versión del Alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez, respecto a la molestia de los emprendedores de la comuna, sin embargo al cierre de la presente información no hubo respuesta a las consultas requeridas por este diario.