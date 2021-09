Crisis migratoria en Antofagasta: Municipio confirma que no habilitará albergues para extranjeros varados en terminal de buses

La Municipalidad de Antofagasta confirmó que no habilitará establecimientos educaciones de la comuna como albergues para los cientos de ciudadanos extranjeros que actualmente se encuentran varados en el terminal de buses de la ciudad, viéndose obligados a pasar la noche junto a sus familias en el terminal de buses Carlos Oviedo Cavada.

El hecho ha causado profunda preocupación en la ciudad, tanto desde el punto de vista humanitario debido a la desgarradora situación que afecta a familias completas, incluyendo niños, que no tienen un lugar donde pasar la noche y en muchos casos no han ingerido alimentos en varios días; como también desde el punto de vista sanitario, por cuanto se trata de personas que no pueden desplazarse del lugar porque no están vacunadas frente al COVID-19 ni cuentan con pase de movilidad.

Frente a este hecho, mediante un comunicado, la institución encabezada por el Alcalde Jonathan Velásquez afirmó que “lo que ocurre actualmente en el terminal de buses de Antofagasta, ha sido abordada por otras entidades, quienes han manifestado que el deseo de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el sector, no es avecindarse en la comuna, sino continuar con su viaje hasta la región Metropolitana, lo que hace totalmente inoficiosa la apertura de albergues que no serán utilizados por quienes se encuentran a la espera de reanudar su marcha“.

En este sentido, el municipio afirma lamentar “p rofundamente la situación por la cual cientos de familias están atravesando en estos momentos. Debemos señalar que, dentro de nuestras posibilidades y responsabilidades como municipio, es informar, gestionar, coordinar y apoyar a los organismos públicos y privados en lo que se necesite en esta materia“.

Asimismo indican que frente al fenómeno migratorio, mediante la Dirección de Desarrollo Comunitario y el Programa de Diversidad se encuentra en coordinación con las distintas entidades gubernamentales y organizaciones de migrantes de la comuna.

“Como municipalidad reiteramos nuestro apoyo con profesionales de la Dirección de Desarrollo Comunitario, para el trabajo coordinado y mancomunado con todas las instancias involucradas que hacen frente a esta grave situación humanitaria por la que atraviesa nuestro país“, concluye el comunicado.

Durante el concejo municipal realizado durante este miércoles, distintos concejales expresaron su preocupación respecto a que el municipio no habilitara albergues para descomprimir las aglomeraciones en el terminal de buses y también proveer una solución humanitaria temporal para los migrantes que se encuentran en la ciudad.