Día de la Condolencia y el Adiós: este domingo se realizará homenaje por las víctimas de la pandemia

Para el domingo 5 de septiembre, los especialistas médicos anunciaron la realización de un “rito colectivo” para conmemorar a las víctimas fatales de la pandemia, denominando este evento como el “Día de la Condolencia y el Adiós”, organizado por la Archi y otras organizaciones civiles, con el fin de reflexionar y empatizar con las familias de las víctimas, que serían más de 40 mil los fallecidos.

Esta propuesta, hace el llamado a los cercanos de los fallecidos a subir audios de 30 segundos relatando la fecha del deceso y el lugar en donde residía para hacer un memorial auditivo que se encuentra en la página web www.queeldolornonosseaindiferente.cl. Por lo que las 20:00 horas, las estaciones de radio reproducirán dichos mensajes.

Asimismo se invita a los ciudadanos que a las 21:00 horas, como forma de homenaje a las víctimas, enciendan una vela o la luz de su celular en las puertas, ventanas o balcones.

Delight Lab proyectó la palabra “Hambre” en la Torre Telefónica el 18 de mayo de 2020. Créditos: Sour Magazine.

En dicha hora, los Cuerpos y Compañías de Bomberos activarán sus sirenas para hacerse parte de la ceremonia. También invitaron a las iglesias, tradiciones espirituales y otras agrupaciones que quieran integrarse. Una de ellas es el estudio de diseño audiovisual Delight Lab, que se comprometió a realizar un acto visual para el evento.

Al respecto, el decano de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y uno de los organizadores del evento, Jorge Sanhueza, declaró: “Luego de más de un año y medio de pandemia, hay familias que aún no han podido realizar velorios o funerales junto a sus seres queridos. Es necesario que como país nos unamos y solidaricemos con el dolor de estas miles de personas. Los muertos no son sólo números y como sociedad debemos darnos algunos minutos para esta reflexión colectiva. El dolor no nos puede ser indiferente”.