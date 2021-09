Antofagasta: Candidata acusada de declarar contra manifestantes del estallido social bajó su postulación a Consejera Regional

Coordinadora Anticarcelaria "Pampa Libre" denunció que la ex postulante por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Simonne Díaz habría prestado declaración voluntaria en el caso que concluyó con varios manifestantes encarcelados, causando amplio revuelo. Finalmente la postulante al CORE optó por bajar su candidatura.

La ahora ex candidata a Consejera Regional por Antofagasta, Simonne Díaz, bajó su postulación, luego que mediante redes sociales se diera a conocer que habría colaborado con la Policía de Investigaciones declarando como testigo contra manifestantes del estallido social.

Documentos que dio a conocer la Coordinadora Anticarcelaria Pampa Libre, dan cuenta que la periodista y directora del medio “Antofagasta No Duerme” habría prestado declaración voluntaria en el caso que concluyó con varios manifestantes encarcelados, producto de los incidentes del 30 de diciembre del 2019, cuando un funcionario de Carabineros irrumpió con su vehículo en una manifestación, siendo posteriormente brutalmente agredido luego de ser identificado como funcionario policial, caso que la fiscalía investigó como homicidio frustrado.

“Si bien como Coordinadora Anticarcelaria no desconocemos y denunciamos abiertamente las torturas realizadas por Augusto Vega y el cuartel de la PDI de Antofagasta, no podemos más que compartir pruebas que hacen clara la colaboración entre Simone, su pareja Lionello y las fuerzas represivas de la PDI. Criminalizando así a 9 compañeros, que fueron perseguidos y secuestrados por el Estado, siendo finalmente condenados“, indica la publicación de la Coordinadora Anticarcelaria, que muestra documentos donde la ex candidata del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) identifica y vincula a algunos manifestantes con los hechos.

Publicidad

“Hellen Simone junto a su pareja Lionello no solo declaran una vez sino que son dos las ocasiones en que colaboran con la PDI, haciendo entrega voluntaria de material fotográfico, nombres de otros medios independientes, manifestantes y paramédicos que prestaban ayuda a heridos durante las manifestaciones“, añadía la denuncia realizada por “Pampa Libre”.

REVUELO

Frente al revuelo que causó el hecho y cuestionamientos desde Apruebo Dignidad, pacto político donde se pidió expresamente que fuera bajada su candidatura, finalmente Simonne Díaz optó por bajar su postulación y mediante una declaración pública, señaló que “Los graves hechos sucedidos ese día me impulsaron a declarar para evitar ser señalada por la policía como cómplice o encubridora de homicidio y para proteger a un inocente. Hubo fuertes presiones y sin duda, me faltó ser asesorada para evitar toda esta distorsión. Sin embargo, desmiento que existan presos políticos por “mi culpa” ya que sólo fue un relato“. Afirma además que no entregó material fotográfico.

“Por ahora y por sanidad mental no me expondré haciendo campaña”, añadió Díaz, quien acusó tergiversación de los hechos.

En tanto, desde el partido político que apoyó su postulación, Federación Regionalista Verde Social (FRVS), señalaron que valoran “el gesto de Simonne Díaz de bajar su candidatura a Consejera Regional por la Provincia de Antofagasta, en pro de no seguir generando mayor ruido que altere y desvirtúe esta elección, toda vez que la información que se ha difundido está tergiversada“.

Asimismo la colectividad que preside a nivel regional Guillermo Muñoz, señaló que “Nuestra Federación repudia todo tipo de actos represivos en contra de la libre y justa demanda del estallido y solidarizamos con el dolor de todas la víctimas y familiares de presos políticos“.