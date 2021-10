Tour Trans Travesti en Antofagasta: Ley de Reparación Histórica con la comunidad Trans

Durante la jornada del sábado 02 de octubre, en la Plaza de la Revolución (ex Soto Mayor) alrededor de las 15:00 horas, un micrófono abierto dedicado principalmente a la comunidad trans, denominado como Tour Trans Travesti, conformada por activistas de dicho grupo social y tiene como objetivo dar a conocer la necesidad de la creación de la Ley de Reparación Histórica para las integrantes de la comunidad trans mayores, que han sufrido por muchos años la discriminación y las agresiones de odio por una sociedad intolerante que le ha restringido su libertad de desenvolverse como una persona más.

La actividad se llevó a cabo en todo el territorio nacional para atraer y escuchar todas las voces que han sufrido por años. A través de su cuenta de Instagram @historia_trans_chilena demuestran los testimonios, registros históricos e intervenciones que han realizado en el país.

Algunas voces que estuvieron presentes y fueron participantes del evento en Antofagasta son:

Paris Alabel

“Soy una activista independiente y lucho por la vulnerabilidad que tiene nuestra comunidad y ahora estamos en un Tour Trans Travesti que es para visibilizar, porque siempre todas las intervenciones se realizan en Santiago o Valparaíso, entonces es para descentralizar y la idea es que no sólo se haga en las comunas mencionadas, se debe realizar en las regiones porque la comunidad igual se siente abandonada, invisibilizada, tienen miedo de salir de las calles. De hecho hicimos una reunión y les digo que hay que tomarse los espacios que se nos han negado por todos estos años, por las veces que hemos sido atacadas por sectores/grupos intolerantes y discriminadores. El objetivo de este tour es la ley de reparación histórica, para los adultos mayores que viven en las calles, por lo que entrevistaremos a cada uno de dicho grupo en cada región y hacer este tipo de intervenciones para que llegue a la gente joven, del mundo ballroom y otras agrupaciones de disidencias sexuales. Así que realizamos conversatorios para ver cuáles son las problemáticas y qué es lo que falta”.

Yadriel Marikunt:

“Soy una activista trans masculina y estamos buscando por todo Chile la historia tanto de las trans masculinidades como trans feminidades y en el proceso de estar buscando historias lo que estamos haciendo es pedir a través de ellas una ley de reparación histórica trans/travesti hacia nuestra comunidad. Ya que queda muy claro que se necesita una reparación para las personas de más de 40 años de nuestra comunidad, a través de toda la violencia que se ha vivido de este sistema, de todas las puertas que se nos han cerrado, como todo tipo de violencia. Porque literalmente hay chicas que no pueden trabajar, debido a que les han pegado tanto los pacos, les han pegado tanto los milicos, que no pueden usar su cuerpo hoy a los 50 y tantos años porque se lo cagaron a golpes. Ni hablar de que no hemos tenido acceso a la educación y a muchas otras cosas, entonces a través de todas esas puertas que se han cerrado, queremos que se abran puertas a través de esta ley de reparación histórica y eso es lo que venimos moviendo. En los territorios a los que vamos también estamos generando comunidad, vernos, encontrarnos, antes de estar acá igual tuvimos un momento de encontrarnos en otro espacio, así charlar, conocernos un poco más. La idea es que nos veamos, generemos redes y sepamos que nunca más vamos a estar solos.”

Bianca Vidal:

Bianca Vidal en la imagen.

“Soy presidenta de la organización que nació hace 6 años de mujeres trans migrantes y mujeres cisgénero migrantes en la ciudad de Santiago, estuve 20 años fuera de Antofagasta y actualmente soy secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trans Migrantes (Red Femi Trans LAC), es una red que tiene menos de un año que nació del alero de organizaciones que trabajan con mujeres trans migrantes. Estoy aquí acompañando en el Tour Trans de la Ley Reparación Histórica, que es importante para las personas trans poder obtener una ley de reparación por todo lo que hemos pasado. Yo tengo 45, entonces nacimos bajo un régimen militar que lo único que nos orilló al trabajo sexual, no hubieron más integración que el trabajo sexual, la cocina o la peluquería. Entonces después de 20 años que lidiamos y luchamos por nuestros derechos podemos conseguir que las cosas empiecen a cambiar para la comunidad trans. Hoy en día las chicas pueden entrar a estudiar, hay una ley de identidad de género, tenemos hospitales donde reciben a las mujeres trans por su nombre social y también le dan los tratamientos de reemplazo hormonal y las cirugías si es necesario. Era necesario que en Chile existiera una ley de identidad de género que por fin se cumplió después de tanto tiempo”.

Sacha Fernandois en la imagen.

Sascha Fernandois

“Soy activista travesti por la comunidad trans y me conocen como @atacamaqueen en Instagram. También formo parte de la comunidad ballroom que recién se está generando acá en Antofagasta que es una comunidad que se genera a partir de la resistencia trans y el baile en Estados Unidos pero que la traemos a la ciudad, que si bien empezó en Santiago, la estamos descentralizando en regiones para que la comunidad se pueda unir y disfrutar del cuerpo y el espacio. También vine porque bueno desde mi vida como que me siento ligada a estas temáticas y necesitamos que nuestras corporalidades estén presente de día y de noche, y en todos los espacios para que la gente se dé cuenta de que nosotras somos personas y miembros importantes de esta sociedad, y que la idea es que podamos convivir en paz y respetarnos entre todes para poder construir un nuevo Chile despierto”.

Francisco Rojas

“Soy estudiante de trabajo social de la Universidad de Antofagasta, soy bailarín Folclórico y pertenezco a una pequeña comunidad ballroom (en Instagram @la_perlacl) que se está formando aquí en Antofagasta, como un espacio de disidentes e integrantes de la comunidad LGBTIQ+. El ballroom nace en Estados Unidos como una necesidad de resistir ante el sistema y bueno, claramente estas fiestas se realizaban en privado por el miedo a la gente y la discriminación. Con el pasar del tiempo, esto se ha aceptado más. Nuestro objetivo es la visibilización de todos los cuerpos como comunidad y resistir y demostrar que estamos como comunidad y bueno, estamos tratando de levantarlo para que sea un espacio más”.

