El mundo del gaming no para de crecer y buena prueba de ello es el exponencial aumento de productos referidos a este tema. Desde consolas nuevas hasta accesorios y videojuegos, el mundo gamer avanza en gran medida y no parece retroceder al menos en el corto plazo. Cabe aclarar que buena parte de este crecimiento se debe a la situación epidemiológica que atravesamos desde marzo del 2020, situación que estimuló enormemente el uso de dispositivos electrónicos al prácticamente no poder salir de casa y necesitar una distracción inmediata.

De igual manera, no todo se debe a la pandemia, sino también a la creatividad de quienes dedican su tiempo a producir este tipo de artefactos. Y es que, motivados por los beneficios económicos que traen los inventos y la innovación en general, los ingenieros de las grandes marcas luchan día a día por desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida o, en el caso de los videojuegos, nuestra experiencia al momento de disfrutarlos.

Uno de los cambios en el gaming más impactantes ha sido la llegada de la PlayStation 4, consola que no sólo trajo interesantes modificaciones en sí misma con respecto a su antecesora, sino también en los periféricos, como por ejemplo, el control de PS4. Este joystick implementó varias modificaciones, comparado con el de la generación anterior y, como detallaremos a continuación, han sido más que positivas.

Diferencias entre el mando de PS4 y el de PS3:

Con respecto a la generación anterior, Sony ha implementado en su joystick PS4 unos interesantes cambios tales como:

– Batería interna: Gracias a las mejoras en su optimización y capacidad, lograron que tenga una mayor duración al alcanzar las 8 horas.

– Componentes: Al ser componentes de una mayor calidad, estos se dañan con mucha menor facilidad. Los sticks análogos (mejor conocidos como analógicos o “palanquitas”) han sido rediseñados con el fin de obtener una mejor precisión y manipulación de los mismos. Además, los gatillos L2 y R2 poseen una forma curva hecha para evitar resbalamientos innecesarios luego de mantenerlos presionados por un extenso período de tiempo

– Compatibilidad: Posee una compatibilidad total con PC vía Bluetooth o USB, por lo que no tendrás mayores inconvenientes al utilizarlo en esta plataforma.

– Altavoz y touchpad: La adopción de un altavoz y el touchpad ha sido una de las más grandes novedades con respecto a los joysticks de PS3. El altavoz se encarga de brindar una experiencia más inmersiva a los jugadores al reproducir sonidos exclusivos mediante esa vía, mientras que el touchpad cumple la función de llevarte al menú principal en determinados juegos y también sirve para escribir, entre otras cosas.

– Botón Play Station: Permite encender el sistema cuando está apagado o en modo reposo y, si la consola está encendida, te mostrará la pantalla de inicio.

– Conexión de audífonos: Otro cambio a destacar es la implementación de una pequeña ficha al lado del puerto de carga, que permite conectar los audífonos sin necesidad de extenderse hasta la consola.

Comparativa entre joysticks originales versus alternativos:

Dependiendo del tipo de mando alternativo PS4 que adquieras, algunas de las características más destacadas son:

– Batería: La duración es menor comparada con el original y además es posible que no te avise una vez que está completamente cargada.

– Más accesible: Gracias a su bajo precio podrás obtener un mando más barato, pero también de una calidad un poco inferior, aunque te servirá en el día a día.

– Menor precisión: En videojuegos del género shooter puede que notes una menor precisión ya que la calidad de los sticks análogos son de una calidad levemente inferior.

– Los puertos de carga y audífonos/micrófono funcionan a la perfección, al igual que el touchpad. En cuanto al altavoz, la calidad de sonido no es la mejor pero igualmente es aceptable.

– En los mandos alternativos, los sonidos que hacen los botones son más ruidosos al estar menos optimizados que en los originales.

– Facilidad para adquirirlos: Ambos tipos de joysticks pueden conseguirse en muchos lugares, pero en el caso de los genéricos, se encuentran con mayor facilidad de manera virtual. Una gran oportunidad para hacerte con uno de estos es, por ejemplo, el Cyber Chile 2021, en el cual podrás disfrutar una notable cantidad de descuentos que te permitirán conseguir un mando a muy buen precio.

Análisis general de los controles de PS4

El PS4 control se presenta como un periférico liviano al pesar sólo 210 gramos, unos 10 gramos apenas superiores al de un dispositivo móvil. Su ergonomía permite obtener una mayor comodidad al utilizarlo y le implementaron un innovador diseño gracias al cual tendrás un mayor agarre del joystick y no presentarás inconvenientes al tener las manos transpiradas luego de una larga sesión de videojuegos.

Los botones de gatillo L2 y R2 están levemente elevados, lo que permite una mayor comodidad al momento de presionarlos en shooters al estilo Call of Duty o simplemente para correr en los juegos de fútbol tipo FIFA. Si nos referimos a los sticks análogos, estos están creados de manera tal que obtendrás una mayor precisión al momento de apuntar o mover a tu personaje.

En cuanto al touchpad, su función varía dependiendo del videojuego, ya que en algunos simplemente te llevará al menú principal del mismo, mientras que en otros puede tener alguna utilidad que sea importante para el personaje. También, al lado de este encontrarás el botón “share”, que sirve para compartir los últimos 15 minutos de juego que la consola graba automáticamente o podrás guardarlo en el dispositivo para mostrárselos a tus amigos. Creemos que no nos equivocamos al afirmar que uno de los secretos por el cual ha sido tan exitosa la PlayStation 4 a nivel mundial está en el diseño del mando PS4 Sony. Con la perfección de este joystick garantizaron la comodidad en los jugadores, atrayendo cada vez más público dispuesto a adquirir esta consola y disfrutar sus videojuegos con un dispositivo de calidad superior en la mano. Recordemos que para lograr esto, no sólo mejoraron su diseño al agregarle más ergonomía, sino también le incorporaron botones como el de “share”, “options” y el de PS. Además, le optimizaron la batería y los gatillos L2 y R2, sumado a los sticks análogos. Todo esto pensando en darle una mejor experiencia a sus valiosos usuarios, mal que mal, son ellos los que permiten que los cambios ocurran.