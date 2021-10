El sueño es un período en el cual nuestro cuerpo aprovecha para recuperarse fisiológicamente tras largas horas de trabajo o estudio. No es casualidad que según datos de la ciencia pasemos casi un tercio de nuestra vida durmiendo.

Partiendo de la importancia del sueño reparador, nunca debe considerarse a la cama como un simple anexo o un mueble decorativo. El peor error es invertir en una cama para ahorrar ya que esto termina repercutiendo tarde o temprano en un descanso inadecuado. Pueden ser dolores de espalda, migrañas o simplemente una cama defectuosa con materiales de mala calidad que se rompe rápidamente.

Si quieres aprender a elegir la cama indicada presta atención a los siguientes tips que te ayudarán a equiparte con la cama perfecta para tu sueño reparador.

Claves para comprar la cama adecuada

Existen algunos parámetros que te ayudarán a elegir una cama. Ten en cuenta que existen muchos modelos y precios variados que dificultarán la elección.

¿Quién usará la cama?

Esto es lo primero que debe responderse antes de comprar una cama. En el caso de que necesites una cama nueva para tu niño pequeño o una cama nido deberás entender que la seguridad es lo más importante. Esto no implica que la comodidad no importe, sino que la cuna como cama nido debe ser lo suficientemente sólida para que el niño no corra ningún peligro.

Si tu niño ya se encuentra en edad preescolar las camas con barreras o cama nido 1 plaza con barreras son más que suficientes para evitar caídas indeseadas. Algunas camas de este estilo suelen ir acompañadas por su propio colchón, mientras que otras tiendas los venden por separados. En caso que tengas dos niños o más la mejor forma de ahorrar es optar por las camas literas que en algunos casos incluyen espacio inferior para colocar un escritorio.

Otra opción para las camas nido baratas son aquellos casos en los que no cuentas con habitaciones amplias y necesitas optimizar la habitación. En ese caso, las camas nidos son las principales aliadas y tienen excelente duración incluso para los adolescentes.

Tamaño de la cama

La elección de la cama dependerá de cuántas personas duerman sobre ella. Las camas de 1 plaza son adecuadas para una persona de tamaño promedio, aunque algunas personas altas, suelen sentirse incómodas, ya que superan las medidas habituales. Una cama nido 1.5 plaza puede ser una buena solución para darle más confort a tus hijos.

Si deseas renovar tu cama matrimonial deberías pensar en una cama de 2 plazas. En el caso de que quieras mayor espacio el tamaño de cama estilo Queen y King pueden alcanzar los dos metros de ancho por 2 de largo. Sin dudas, son excelentes opciones para aquellos que desean estirarse sin molestar a su pareja. El único punto negativo es que ocupan demasiado lugar y no pueden colocarse en habitaciones pequeñas.

Material de la cama

Madera o hierro. Estos son los materiales en los que actualmente se confeccionan la mayoría de camas como una cama nido plaza y media. Las camas confeccionadas en madera suelen ser más económicas y livianas, ya que es un material abundante y más sencillo de montar. Por su parte, las camas de hierro empiezan a ser una tendencia en muchos hogares a partir de diseños vanguardistas y un esqueleto de mayor resistencia. Sin embargo, un aspecto negativo de las camas de hierro es que son más costosas y difíciles de trasladar al ser exageradamente pesadas.

Ya te dimos algunos tips importantes a la hora de escoger la cama adecuada. El último consejo práctico es que no escatimes en la cama perfecta. El diseño puede quedar en un segundo plano, pero lo más importante es el tamaño y la durabilidad. Escudriña entre las tiendas online hasta encontrar una cama nido oferta que se adapte a lo que estás buscando.

¿Y el colchón?

Vale destacar que es un elemento tan importante como una buena cama. El colchón es vital para obtener un descanso adecuado para recargar energías y encarar el próximo día como es debido. Al igual que con la cama, no busques ahorrar con el colchón ya que de él dependerá de tu buen descanso. Aprovecha el Cyber Monday 2021 para encontrar un colchón de buena calidad y que se ajuste a tu presupuesto.

Antes de escoger el colchón debes responderte algunas preguntas como las que te damos a continuación:

¿De qué manera duermes?

En caso de que tu postura habitual de descanso sea dormir de espalda, el colchón duro es el más indicado. Por otra parte, si duermes de manera lateral, un colchón duro repercutirá sobre tu hombro y es preferible un colchón menos rígido.

¿Cuánto pesas?

En el caso de que tengas un peso elevado los colchones firmes son la mejor respuesta para una buena sujeción. Caso contrario te hundirás y vencerás la resistencia del colchón rápidamente lo que se traduce como dinero tirado a la basura.

¿Sudas mucho?

Es cierto que el colchón queda recubierto por sábanas, aunque un material excesivamente caluroso repercutirá sobre tu temperatura corporal. Los colchones de muelles mejoran la ventilación y ofrecen mayor frescura durante el verano.

En caso de que residas en una zona de clima frío, el colchón de látex será ideal teniendo en cuenta que conserva la temperatura.

Duración del colchón

Suele ser una duda frecuente de los consumidores que desconocen cada cuánto debe renovarse el colchón. La garantía de calidad de los colchones suele extenderse durante 10 años, pero jamás debe esperarse este lapso para considerar el cambio de colchón.

Ten en cuenta que el colchón debe cambiarse alrededor de los siete años debido al uso frecuente. Comprueba si sigue siendo cómodo y mantiene su forma a pesar del peso sobre él. Si el colchón se hunde es un buen indicio para renovarlo. Otra señal de alarma ocurre cuando te despiertas con dolores de espalda o con rigidez de algunos músculos a pesar de dormir en tu posición habitual.

Una recomendación es que rotes el colchón cada 2 semanas. Es decir, de derecha a izquierda y de la cabeza a los pies. Esto garantiza una presión homogénea en toda la superficie teniendo en cuenta que la cabeza aplica mayor presión que los pies. En conclusión, ya tienes algunos consejos prácticos para facilitarte la elección de la cama y colchón. Renueva tu descanso, mejora tu salud y olvídate de los dolores de espalda a partir de un colchón que se adapte a tus necesidades.