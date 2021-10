Lester Calderón: “Lo que omite Catalina Pérez y Gabriel Boric es que ayudaron a salvar a Piñera en pleno estallido”

"Piñera habló de una guerra contra el pueblo, asesinó, reprimió y mutiló gente, y quedó con impunidad gracias a esto. Y en esto son cómplices Gabriel Boric y Catalina Pérez que estaban sentados en esa mesa, como también personajes de la ex Concertación como Pedro Araya y Marcela Hernando", indicó el candidato a Diputado Lester Calderón.

Con el escándalo de los “Papeles de Pandora” se descubrió un nuevo fraude en paraísos fiscales de Piñera para no pagar impuestos. Junto a su familia vendió su parte del ampliamente cuestionado proyecto minero-portuario Dominga, a su mejor amigo: el multimillonario Carlos “choclo” Délano, un oscuro personaje ligado a la dictadura que estuvo metido hasta las patas en el escándalo de corrupción con Penta y la UDI.

Al respecto, el candidato a diputado Lester Calderón planteó que “sabemos que Piñera es un ladrón y es odiado por todo el país. Una gran mayoría quiere que se vaya tras esto. Es lo que millones dijimos durante el estallido, en donde el “Fuera Piñera” era gritado en las calles y llenaba las paredes”

“¿Será este Congreso, la ex Concertación y Apruebo Dignidad quienes destituirán a Piñera?” es lo que se pregunta Lester: “Piñera debía ser destituido durante el estallido, pero desde la UDI hasta el Frente Amplio le salvaron el pellejo en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Piñera habló de una guerra contra el pueblo, asesinó, reprimió y mutiló gente, y quedó con impunidad gracias a esto. Y en esto son cómplices Gabriel Boric y Catalina Pérez que estaban sentados en esa mesa, como también personajes de la ex Concertación como Pedro Araya y Marcela Hernando ”.



Ahora con este escándalo, desde la ex Concertación, el Frente Amplio y el Partido Comunista salieron a criticar a Piñera. Primero hablaron de una comisión investigadora. Luego, ante la presión, anunciaron que presentarán una “acusación constitucional” contra el presidente. De prosperar ésta podría llevar al fin anticipado del gobierno, quien finaliza su mandato en marzo del 2022.

Publicidad

El trabajador y candidato planteó que “este mismo Congreso ya absolvió a Piñera en la última acusación constitucional que se impulsó en su contra. No olvidemos que fueron diputados de la DC como Matías Walker y del Partido Radical quienes impidieron incluso que se pasara de la llamada cuestión previa. En realidad, esto se trata de una movida electoral para fortalecer las candidaturas de Boric o Provoste. Si no fuese así, entonces tampoco habrían votado leyes centrales que propuso el gobierno como es la Ley Antibarricadas o la Ley de Suspensión del empleo, que era una ley de despido encubierto”.



Lester aseguró que “nosotros hemos luchado consecuentemente porque se vaya este gobierno y peleamos junto con millones por una Asamblea Constituyente realmente libre y soberana, y no una Convención subordinada al viejo régimen y alejada de las urgencias populares”.

Lester volvió a reafirmar la lucha por el Fuera Piñera y la necesida de una movilización independiente. “Si la ex Concertación y Apruebo Dignidad dicen que sacarán a Piñera, ¿entonces por qué no convocan a ninguna movilización seria para unificar la fuerza de los trabajadores que hoy se pone en movimiento en diversas huelgas como mostraron las trabajadoras de la concesionaria del Hospital Regional? ¿Por qué mantienen a la Convención totalmente subordinada a la actual Constitución y sus instituciones?, puntualizó.