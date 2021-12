Izkia Siches, Jefa de campaña de Boric: “El norte y particularmente Antofagasta han sido postergados en migración, crisis climática y seguridad”

Una intensa jornada vivió la ex presidenta del Colegio Médico y actual jefa de campaña del candidato presidencial, Gabriel Boric, en su visita a Antofagasta en medio del recorrido por la zona norte que está desarrollando la representante de Apruebo Dignidad.

Su natal Arica, Iquique, Pozo Almonte, Alto Hospicio, Calama, Mejillones y Antofagasta han sido algunas de las comunas por donde se ha desplegado la doctora junto a su equipo de campaña, concentrando el foco en temas como la salud y problemáticas sociales, en una gira que se torna trascendental para acaparar los votos necesarios de la zona norte de cara a la segunda vuelta a efectuarse el próximo domingo 19 de diciembre.

El comienzo de la jornada en Antofagasta inició a eso de las 7:00 horas con un desayuno en la comuna de Mejillones, donde la jefa de campaña se reunió con autoridades y dirigentes sociales locales para luego trasladarse hasta el sector “La Chimba” en Antofagasta, lugar en el que sostuvo un encuentro con el Padre Felipe Berríos con el objetivo de conocer más en profundidad la realidad en que viven miles de personas en los distintos campamentos ubicados en la periferia de la ciudad.

Luego se dirigió hacia el Hospital Regional, donde realizó un punto de prensa a las afueras del recinto con el fin de poder conversar con algunos representantes del gremio de la salud, exponiendo parte de las propuestas del programa de salud de Gabriel Boric.

“Evidentemente la salud es un tema en el que personalmente estoy muy comprometida. Queremos seguir recorriendo Chile, saber los dolores de este norte que muchas veces se ha sentido postergado en materia de crisis climática, en problemas de seguridad, los conflictos que hemos tenido en relación con la migración y tantos temas que hemos querido volver a enfatizar”, fueron parte de las declaraciones emitidas por Izkia Siches en su llegada al Hospital Regional.

Además, la ex presidenta del Colegio Médico enfatizó en base a las necesidades pertinentes que existen en la región en donde se refirió al rol que va a ejercer el Estado si es que Gabriel Boric sale electo como presidente. “Sabemos que en nuestro programa está la opción de poder trabajar en un estado más fortalecido y ágil que se defiende de la corrupción y utiliza bien los recursos, siendo más moderno y en esa perspectiva esperamos poder ir a hablarle a los que no votaron por nosotros en primera vuelta, para que conozcan nuestro proyecto, porque creemos que, si se pueden sentir representado, ya que es un proyecto pensado en las personas que intentan no estar del lado de los poderosos, sino que de la gente”.

Después del contacto con la prensa, la doctora realizó un breve discurso dirigido hacia sus adherentes y al gremio de funcionarios de la salud, en el que se tocaron temáticas ligadas exclusivamente a la salud pública y contó con intervenciones de parte de los trabajadores de la salud en un diálogo que se sostuvo por alrededor de 30 minutos.

La agenda para la jefa de campaña de Boric en Antofagasta, continuó con un encuentro con organizaciones sociales a eso de las 15:00 horas en el centro de la ciudad para luego culminar la jornada de campaña con un encuentro masivo en la Plaza Colón a las 17:30 horas, donde se concentraron miles de personas incluyendo a partidarios y seguidores de convergencia social y el pacto Apruebo Dignidad, y en el que Izkia Siches se despidió para emprender rumbo a Copiapó.