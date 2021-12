“Uno tiene que guiarse por principios”: Boric no asistirá a programa de Parisi y respalda a mujeres a quienes “papitos corazón” les deben pensión de alimentos

El candidato señaló que tras escuchar diversas opiniones, decidió optar por el respeto a las mujeres de Chile y no validar las deudas de pensión de alimentos por buscar votos, indicando que la deuda de Parisi "no es algo que tiene que aclarar, es algo que tiene que pagar".

La noche del miércoles 8 de diciembre, Gabriel Boric en entrevista con el programa “Candidato, llego tú hora” de TVN, confirmó que no asistirá al debate realizado por Franco Parisi, nombrado “Bad Boys”, puesto que el excandidato de centroderecha aún tiene pendiente una deuda por pensión alimenticia, la cual lo tiene inhabilitado para entrar al país, ya que cuenta con una orden de arraigo a su nombre.

El candidato de Apruebo Dignidad explicó que tomó esta decisión luego de pensarlo durante varios días y tras dialogar con sus asesores.

Por otro lado, Boric, cuestionó al otro candidato a segunda vuelta José Kast, quien se reunió con Parsi y le bajó el perfil a la deuda que este mantiene con su expareja a causa del dinero para la manutención de sus hijos.

Publicidad

“Nuestro objetivo es conversar con los votantes, no con quienes estén cuestionados por el no pago de pensiones de alimentos y gastos de campañas irregulares”, señaló para programa emitido por TVN.

Además, añadió que, “Creo que en elecciones y en la vida en general uno tiene que guiarse por principios y por lo tanto, dada la inaceptable deuda de pensión alimenticia de Franco Parisi, que no es algo que tiene que aclarar, es algo que tiene que pagar, es algo que tiene que cumplir, dado que eso es algo que sigue estando pendiente, y dadas las investigaciones que han salido últimamente, he decidido no ir al programa de Franco Parisi“. Aclaró el representante de Apruebo Dignidad.

Boric enfatizó en que, “Legitimar este tipo de acto, en especial el no pago de pensión de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile, por intereses electorales, es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a cruzar”.

Con respecto a las acusaciones de su contrincante del Partido republicano que señalan que Gabriel Boric esta evitando los debates, respondió, “Eso es absolutamente falso, yo he debatido infinitas veces en todos los programas de televisión. Si me quisiera arrancar no me metería a programas como este, con este ritmo. Yo soy muy partidario de que la prensa tiene que incomodar al poder, por lo tanto bienvenidos sean estos formatos también”.

Tras esta determinación, Franco Parisi afirmó que realizarían de todos modos realizarían el programa para desmenuzar el programa de Boric. Frente a ello, el candidato de Apruebo Dignidad respondió: “va a encontrar un programa sólido, responsable, de transformación, respaldado por los mejores economistas de nuestros país, al servicio de la gente y no de los dueños de grandes empresas, un programa preocupado por la recuperación económica y, a la vez, por mejor distribución de riqueza y preocupado de generar mejores derechos sociales para los vecinos“.