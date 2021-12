La Roja suma interesantes variantes: Chile empató 2-2 ante México en partido amistoso jugado en Estados Unidos

Con varias caras nuevas y jugadores que no habían tenido la oportunidad de sumar muchos minutos en clasificatorias, la selección chilena tuvo una destacada participación en su primer partido de la gira que está realizando por Estados Unidos.

Las selecciones de Chile y México igualaron a dos tantos en un entretenido partido amistoso disputado en Austin, Texas, en donde ambos elencos pudieron probar nuevas piezas y ganar alternativas con miras a los encuentros finales del cierre de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Fue un duelo bastante disputado y con una intensidad alta de juego mostrada por ambas selecciones desde los primeros minutos del partido, donde La Roja mostró ganas y una velocidad interesante en sus ataques al arco rival.

Desde el minuto 3´del primer tiempo, la roja comenzó a inquietar la portería mexicana mediante un tiro libre ejecutado por Joaquín Montecinos que buscó la cabeza de Benjamín Kusevic quien estuvo a punto de abrir la cuenta, pero la reacción de Carlos Acevedo (portero mexicano) evitó el primero de los nuestros.

Al minuto 9´ vino la primera distracción en el fondo chileno que fue bien aprovechada por México. Una mala salida desde la defensa por parte de Sebastián Vegas hizo que el delantero mexicano Arturo González tomara ventaja de ella, quien remató a portería encontrándose con un soberbio Sebastián Pérez que dio rebote y Santiago Giménez se hizo del balón con el arco a disposición marcando el 1-0 transitorio.

A pesar de ir perdiendo 1-0, la selección no decayó y siguió buscando el arco mexicano con un fuerte remate de distancia de Marcelino Núñez que pasó rozando el poste. Tras cartón, Chile realizó una rápida recuperación de balón en terreno contrario que desembocó en un gran centro de Joaquín Montecinos que Iván Morales conectó de cabeza haciendo estéril la intervención del golero mexicano quien dio rebote para que el delantero de Colocolo colocara el marcador 1-1.

Con el transcurso de los minutos el partido no tuvo muchas acciones de peligro, pero mostró a La Roja como un equipo mucho más profundo en comparación a lo que mostró en los últimos duelos clasificatorios. Una de las llegadas más interesantes ocurrió sobre el final del primer tiempo en los pies de Marcelino Núñez quien metió una pelota en profundidad para Clemente Montes, pero se encontró con el rápido achique de Acevedo y no pudo darle de lleno al balón.

En el segundo tiempo el técnico nacional Martín Lasarte movería la pizarra haciendo ingresar al volante de Unión Española Víctor Méndez en reemplazo del amonestado Marcelino Núñez. Chile siguió con la misma tendencia del primer tiempo; sin un manejo claro de la posesión del balón, pero con recuperaciones en ¾ de cancha, ataques directos y profundos que Joaquín Montecinos era el encargado de liderar provocando reiteradas faltas por parte de la defensa mexicana. De esta manera, tuvo su oportunidad Sebastián Vegas tras recibir el centro de un tiro libre al minuto 51´, pero la pelota se fue muy cerca del palo izquierdo.

A partir de allí la selección tuvo un bajón de rendimiento tanto en lo físico como en lo futbolístico y que Sebastián Pérez iba a aprovechar para demostrarle al técnico Lasarte el buen presente por el que pasa. El portero chileno hizo gala de sus reflejos, tapándole un taco al atacante del Cruz Azul Santiago Giménez. Sin embargo, la Roja no aguantó los embates y Jordan Silva capturó un gran centro para anotar el 1-2 de cabeza al minuto 64´.

Martín Lasarte apostó por algunos cambios para revertir la situación, como el ingreso de Gabriel Suazo, Bastián Yáñez, Diego Valencia, Ignacio Saavedra y Cristian Zavala. Sin embargo, fueron los mexicanos los que tuvieron una nueva ocasión, aprovechando una falla en la entrega de Pablo Parra, que dejó a Córdova solo en el área, pero Sebastián Pérez estuvo notable con la mejor tapada de la noche, evitando el 1-3.

De ahí en más, pasaron muchos minutos para que Chile volviera a generarse una ocasión clara de peligro y esta llegó a los 86′ con el empate. Cristián Zavala hizo una gran jugada por derecha, en la que Acevedo repelió a medias y quedándole el rebote a Víctor Méndez para que definiera, pero optó por asistir y dársela a un mejor parado Pablo Parra, quien anotó con un remate raso la igualdad definitiva.

Luego del partido, en conferencia de prensa, el técnico Lasarte destacó el desempeño mostrado por sus dirigidos mostrándose satisfecho por el rendimiento general del combinado nacional. “Vi una actitud y una intensidad poco común para este tipo de partidos. No lo tomaron como amistoso, aunque para mí tampoco lo era”.

“Lo que vamos a hacer es que algunos que entraron hoy quizás arranquen jugando contra El Salvador, así como algunos que no compitieron. No nos vamos a apartar de la idea de seguir sumando información e ideas. Hoy me gustaron muchos jugadores”, afirmó el D.T de la selección nacional de cara al próximo partido.

¿QUIÉNES FUERON LOS MÁS DESTACADOS DEL COMPROMISO?

Los que más terreno ganaron en este encuentro ante México fueron:

Joaquín Montecinos: El delantero del Audax Italiano demostró, personalidad, velocidad, atrevimiento, buen remate de distancia y buenos centros, cumpliendo destacadamente como extremo por derecha. Es un jugador distinto que seguramente va a tener su chance de ingresar en eliminatorias ante Argentina y Bolivia.

Sebastián Pérez: Fue su debut como arquero titular de la selección chilena. Estuvo presto al momento de ser requerido, mostrando seguridad al momento de intervenir con muy buenos reflejos y un interesante juego con los pies. Sin dudas, que le meterá presión a Bryan Cortés y a Gabriel Arias para ser el segundo o tercer arquero en las nóminas hacia los partidos finales de las clasificatorias.

Pablo Parra: A pesar de su error en la salida en el primer tanto mexicano, fue de los más destacados en la selección por su gran técnica en el medio campo y demostró estar pasando un gran presente en México que lo tiene con una velocidad y resto físico distinto. Mostró mucha personalidad en el medio campo y fue uno de los puntos altos del medio campo chileno. Cerró su presentación con un gol, colocando el empate definitivo en el marcador.

Iván Morales: Los 9 están para hacer goles y el delantero de Colocolo cumplió en eso, al anotar su primer tanto con la camiseta de la Roja en su carrera. Incluso cuando se inclinó hacia la orilla generó peligro mandando buenos centros. Seguramente continuará siendo una alternativa en ataque para Lasarte.

Marcelino Núñez: Maneja una técnica exquisita que siempre la hace notar en el terreno de juego y la mezcla con una dinámica cada vez más interesante. Se comprometió mucho con la recuperación de la pelota, algo que en el fútbol moderno es vital a pesar de su posición inicial que fue más de enlace entre el medio campo y la delantera. Es prenda de garantía en el medio campo chileno y atraviesa por un momento espectacular en donde varios clubes de Europa lo están siguiendo de cerca.

Chile cerrará su mini gira por el país norte americano ante la selección de El Salvador este próximo domingo 12 de diciembre a las 00:00 horas (horario local) en la ciudad de Los Ángeles, California, en lo que será el último ensayo del equipo de Machete de cara a los partidos clasificatorios ante Argentina como local y Bolivia de visita en el mes de enero y febrero del año entrante, respectivamente.

A continuación revisa el compacto del empate 2-2 entre México y Chile.