¿Multiverso en Antofagasta? El guiño callejero a Spider-Man: No Way Home que se hace viral

La locura por Spiderman: No Way Home, no solo llegó a los cines, sino que también a las calles de la ciudad de Antofagasta.

Así lo demuestra al menos una fotografía, donde se muestra a tres “superhéroes” haciendo un “crossover”, es decir, la interacción de personajes de diversas historias o lugares.

En concreto, se puede ver a dos Spider-Man de diferentes sagas, y al menos un Batman.

Una fusión un tanto extraña entre personajes de Marvel y DC Comics, que no obstante no tardó en volverse viral en las redes sociales, donde las bromas de los internautas no se hicieron esperar, existiendo coincidencia de que efectivamente, en el centro de la ciudad es posible encontrar de todo, literalmente. Y esto incluye la posibilidad de multiversos de ficción.

¿Tendrá este multiverso en el atiborrado sector centro de la ciudad su símil con Spider-Man: No Way Home? No haremos spoilers (al menos no más de los que han hecho los propios creadores de la película) y esperamos lo descubras tú una vez que veas el filme.

Aquí puedes ver el trailer: