“Aluvión”: Con más de 30 mil visitas culminó la exposición de Bienal SACO en Antofagasta

El circuito expositivo de la Bienal SACO1.0 se extendió por dos meses y medio, permitiendo al público de Antofagasta y San Pedro de Atacama conocer el trabajo de 24 artistas de diferentes países en espacios culturales y al aire libre, alcanzando más de 30 mil asistentes.

En esta oportunidad, la exposición Aluvión fue la temática de la primera versión de SACO como Bienal de Arte Contemporáneo, que en conmemoración de los 30 años de la tragedia que marcó un antes y un después en la ciudad de Antofagasta, buscaba resignificar la catástrofe, analizando, sintiendo y observando cómo su impacto puede transformarse en un paradigma de creación artística, que nos transporte a reflexiones no sólo de nuestro pasado, sino también de nuestro futuro y, sobre todo, de nuestro presente.

Con Catorce exposiciones conformaron el circuito museo sin museo, que contempló la participación de creadores de Chile, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Polonia, México y Nigeria, quienes intervinieron desde lugares emblemáticos, tales como el Muelle Histórico Melbourne Clark y el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, hasta espacios culturales autogestionados como Centro Cultural Casa Azul y Esquina Retornable, en una apuesta por seguir consolidando al desierto más árido del mundo como un terreno fértil para la investigación, creación y distribución artística, contribuyendo a la descentralización y democratización del acceso al arte y la cultura desde el norte de Chile.

Por su parte, Dagmara Wyskiel, directora de la Corporación, comentó “Cuando me preguntaron al momento de inaugurar la Bienal cuál era mi sueño, dije llegar a 20 mil visitas, es decir la mitad de lo que ha sido SACO8 antes de la pandemia, pero tenía mis dudas de si eso sería posible. Sabemos que los números no son lo más importante, pero cerrar con esta cifra nos deja muy contentos. Hemos demostrado nuevamente que el público de Antofagasta demanda cultura y disfruta del contacto directo con el arte contemporáneo, y que es un mito que el arte es elitista, hermético y que no genera resonancia en el público local“.