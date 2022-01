Antofagasta: Nuevamente denuncian mal uso de estacionamiento exclusivo para ambulancias y personas con tarjeta de discapacidad

Tal como lo han denunciado en reiteradas oportunidades, el Hospital Regional de Antofagasta (HRA), de nuevo se vio en la obligación de publicar este tipo de conductores que se estacionan en lugares destinados para ambulancias y personas con tarjeta de discapacidad.

Este tipo de denuncia ya es reiterativo para el centro asistencial, ya que muchos usuarios no son capaces de respetar las señaléticas, dificultando el trabajo de funcionarios y el traslado de personas con discapacidad.

Respecto a lo señalado, Alejandro Águila, jefe de movilización del HRA, comentó la importancia de mantener estos espacios libre para las ambulancias, “tenemos que constantemente estar bajando y subiendo pacientes en ese sector, con camillas, con sillas de ruedas y se hace muy complejo y peligroso el traslado desde la puerta hasta la ambulancia y viceversa, ya que los vehículos están siempre estacionados en ese lugar, entonces imposibilitan el buen trabajo y posibilitan que haya un accidente grave, especialmente para nuestros pacientes y para nuestros funcionarios, que también es muy peligroso”.

Asimismo, Águila, recalcó lo necesario de respetar los estacionamientos destinados a personas con discapacidad, ya que, estos lugares son “para facilitarles el acceso a ellos, al momento de ingresar al establecimiento en busca de algún estacionamiento para que no hagan un recorrido tan largo debido a sus propias dificultades, se les asignan estos estacionamientos que tienen mayor facilidad para ellos mismos y son ocupados por personas que no lo necesitan y que no les importa en realidad”.

Tal como se ha hecho en oportunidades anteriores, el llamado es a respetar los puestos reservados para uso preferente.