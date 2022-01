Salud restringió el desembarco de turistas desde crucero en Antofagasta

Con una serie de restricciones y en una modalidad de “burbuja sanitaria”, la Seremi de Salud de Antofagasta permitió el desembarco de solo 119 turistas arribados a la capital regional en el crucero Silver Whisper. La nave, que llegó en horas del día lunes al puerto de Antofagasta desde Arica, transporta 294 tripulantes y 231 pasajeros.

Al respecto, Manuel Herrera Zapata, Seremi Salud, explicó que los señalados tripulantes y pasajeros fueron sometidos a exámenes de PCR en Arica, cuyos resultados fueron conocidos este lunes por la mañana cuando el trasatlántico había arribado a la Capital Regional y donde el reporte de laboratorio indicó la existencia de 65 casos positivos, de los cuales 21 llegaron con su aislamiento cumplido y 44 se mantenían en cuarentena.

BROTE ACTIVO

Desde tempranas horas, personal de Epidemiología y de Aduanas Sanitarias de la Seremi de Salud, se constituyó en el lugar, con el fin de efectuar una exhaustiva revisión de los protocolos Covid que se estaban aplicando en el navío, los procedimientos para los aislamientos y el seguimiento de los casos, con fin de controlar la recalada de la nave y el eventual desembarco de turistas.

La revisión de los antecedentes arrojó que Silver Whisper mantiene un brote activo de Covid-19 que data desde diciembre de 2021. Ante esta situación, el Departamento de Epidemiología de la Seremi de Salud, con consulta al nivel central, prohibió que tripulación y pasajeros desembarcasen en Antofagasta. Ello como una medida protectora de la población antofagastina, aunque también de los propios pasajeros ante el alto número de casos reportados en la capital regional.

BURBUJA SANITARIA

No obstante, se autorizó que 119 personas con PCR negativo descendieran a través del sistema de “burbuja sanitaria”, ingresando directamente a buses que les permitieron conocer la ciudad sin bajarse de los móviles. “Funcionarios de Aduana de la Seremi de Salud controlaron que las personas que subiesen a los buses no incluyeran casos positivos y vigilaron los móviles, a objeto de que no descendieran mientras durante el recorrido“, agregó Herrera.

Asimismo, se informó que los próximos destinos del crucero serán Valparaíso y Puerto Montt. Considerando que el 28 de enero está previsto su arribo a la Laguna San Rafael, finalizando así su ruta por puertos chilenos.