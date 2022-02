Ataque de Rusia a Ucrania: Analista internacional explica las consecuencias para Chile y el papel de nuestro país en el conflicto

Este jueves 24 de febrero el mundo se ha visto sacudido con el ataque iniciado desde Rusia a su país vecino, Ucrania, un conflicto que desde ya está generando diferentes consecuencias a nivel mundial, incluyendo Chile.

Es en este contexto que desde El Diario de Antofagasta conversamos con la analista política y doctora en Relaciones Internacionales, Dra. Francis Espinoza, respecto a los orígenes de este conflicto bélico, sus implicancias para nuestro país y el papel de Chile en el conflicto.

Para Espinoza, se trata de un conflicto que tiene que ver con el proceso de desintegración de la ex Unión Soviética y la concepción identitaria del Imperio Ruso, que plantea la existencia de una zona rusa.

Dra. Francis Espinoza

“Cuando estados satélites de la ex URSS se van independizando Rusia consideraba que todavía podían ser parte de una gran Rusia, esto desde una visión constructivista“. Asimismo, considera que en lo más próximo “los conflictos comienzan cuando se solicita un referéndum en Crimea y ganan los pro rusos. Crimea es asimilable a las Falklands o las Malvinas. Vive mucho ruso con la visión identitaria de esta gran Rusia, entonces era lógico que ganaran ese referéndum, que permite a Rusia anexar Crimea y tener acceso al mar negro“.

Otro aspecto relevante para el análisis de este conflicto es el proceso en el cual “movilizaciones en Ucrania derrocan a un presidente pro ruso, hay un documental en Netflix (Winter on fire: Ukraine’s Fight for Freedom), Ucrania siempre tendió a estar más cerca de la OTAN que de Rusia, ese es un antecedente importante“.

Además, la zona de conflicto es “rica en minerales, también agricultura, uno de los países más industrializados en toda la zona báltica“.

¿Se trata de una incursión breve para generar desequilibrio o estamos ante el inicio de una guerra de larga extensión?

– Si es una especie de Bahía Cochinos, tengo la impresión que sí, aunque Ucrania amaneció con el bombardeo, migración bastante significativa y la OTAN señaló que no va a atacar sino que generar una oleada preventiva. Estados Unidos y aliados han movido tropas. Tengo la impresión de que como plantea Putin, es una escaramuza”.

La analista internacional indica además que “un dato significativo es que ambos bandos plantean la Carta de las Naciones Unidas (ONU) respecto a independencia y soberanía. Es Rusia quien apoya la independencia de dos pequeños estados y eso genera conflictos. Se ha analizado como los estados satélites de las ex URSS van generando una dinámica parecida a la de Rusia, reniegan a la independencia de pequeños estado pro rusos que quieren independencia y países como Ucrania no se las permiten, es una cosa paradójica. Repiten el patrón imperialista de Rusia, es lo que aprendieron también a hacer. No hay estrictamente un bando de malos y buenos”

¿Cuáles son las implicancias de este conflicto para Chile?

– Hay dos tipos de implicancias. La primera es la implicancia económica. Subió el dólar, el petróleo y todas las bolsas cayeron, incluso la bolsa rusa, las bolsas en Europa. El impacto económico tiene implicaciones en lo que importamos y también en los fondos de pensiones. Por ejemplo, tener un APV que está en mercado asiático y mercado europeo, se verá afectado. El otro es el impacto político. Chile siempre ha tenido poca decisión respecto a quién apoyar en estos conflictos. Chile es una potencia intermedia y por lo tanto tiene que estar con dios y el diablo, porque no es una super potencia.

POSICIÓN DE CHILE FRENTE AL CONFLICTO

La Dra. Francis Espinoza considera que Chile debería asumir un rol de mayor liderazgo en la región y plantear una postura en este conflicto.

“A Chile le conviene plantear una posición aliada hacia la Unión Europea, ya que tenemos un acuerdo social con la Unión Europea y es nuestro segundo comprador de cobre“, indicó.

“Se abordaba en un foro internacional la poca claridad de Chile de plantear una posición de país alineado ni poco alineado. Es complejo porque priman intereses económicos, pero en algunos momentos como hizo Ricardo Lagos que no apoyó a Bush en la invasión a Irak, ahí Chile tuvo una posición. Tengo la impresión que políticamente con este nuevo gobierno, Chile tiene que tomar una posición mas alineada con sus intereses económicos que políticos, tendrá que tomar decisiones complejas respecto a las alianzas en el corto y largo plazo. En el corto plazo Chile debiera alinearse con la Unión Europea.

¿Una postura pro Unión Europea podría afectar la relación con otros socios comerciales de Chile, como China?

– La política exterior de China es no intervenir en conflictos, tiene una visión de diplomacia de cuerdas paralelas, por una parte el negocio y por otra la diplomacia. ¿Por qué habría que apoyar a Ucrania? Porque donde se le mire hay una invasión de soberanía desde Rusia y eso no se puede permitir, que los aviones sobrevuelen territorio ucraniano, eso ya es invasión de soberanía. Independiente que Putin se respalde en la Carta de la ONU, en todo momento se le llamó al dialogo y la diplomacia, no al ejercicio del tema militar.

Otro aspecto analizado en la conversación con la Dra. Francis Espinoza, es el plano ideológico.

En este sentido, la analista considera que “sucede un hecho curioso, no se da necesariamente un respaldo ideológico a Rusia, tengo la impresión que hay una suerte de admiración respecto al ejercicio de un poder fuerte, casi dictatorial de Vladimir Putin, visto en Nicolás Maduro, en Jair Bolsonaro y Donald Trump”.

Profundizando en este concepto, Francis Espinoza considera que “en Estados Unidos los republicanos siempre plantearon de resolver los problemas con la Unión Soviética por la vía diplomática y no con el poder militar, Trump planteó que ellos no querían ser el policía del mundo y tiene un costo importante. En el caso de Reagan la usó como plataforma para proyectar uso liderazgo internacional y lo mismo intentó realizar Piñera buscando sin éxito un liderazgo regional. Yo creo que Chile debería preocuparse de generar un liderazgo regional, sobre todo en tema de conflictos. El multilateralismo está en crisis, ya desde hace algunos años se venía estudiando la caída de la OTAN. Este tipo de conflictos genera una revitalización de las organizaciones internacionales”.