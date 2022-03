Ex Alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo sale del país tras condena a prisión efectiva

La ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo (UDI), habría salido del país, tras ser condenada a 5 años y un día de presidio efectivo por el delito de fraude al fisco.

Rojo se encuentra hasta ahora inubicable y no ha realizado mayores declaraciones tras el fallo de la Corte Suprema de este miércoles 23 de marzo, que mantuvo firme la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Antofagasta, que la condenó a pena efectiva en la cárcel de mujeres de la ciudad.

Fuentes extraoficiales confirman que la ex autoridad salió del país el día miércoles en un vuelo con destino a Países Bajos, a minutos de conocer la sentencia de la Corte Suprema. Cabe destacar que la justicia no había decretado sobre la ex alcaldesa medidas cautelares como arraigo nacional, ni tampoco ha sido notificada de la sentencia.

FISCALÍA Y PDI NO SE REFIEREN AL TEMA

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) indicaron que “por ley” no pueden referirse al tema ni confirmar o negar la información respecto a la eventual salida de Karen Rojo del país, a pesar de la insistencia de los medios de comunicación por una versión oficial, afirmando que se encuentra prohibido por la ley 19.628 sobre protección de la vida privada.

En tanto, desde la Fiscalía de Antofagasta señalaron que no entregarán declaraciones por el momento, indicando que la posible salida o no de Rojo del país es un tema que depende de extranjería.

Asimismo, respecto a la notificación a Karen Rojo de la sentencia, desde el Ministerio Público indicaron que es la Corte Suprema quien debe informar a los tribunales de Antofagasta, para que esta decretara el arresto de la ex autoridad.

Este fallo fue recepcionado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta el mismo 23 de marzo, pero en el estado de la causa ante la justicia no hay información de que se haya emitido alguna orden de captura. Esto abre la puerta a que en los hechos, no se trate de una fuga, dado que la ex edil podría regresar próximamente a presentarse en un tribunal a cumplir la condena, tras ser notificada.