Gobernador de Antofagasta propone plan a Minera Sierra Gorda: “La riqueza del futuro es sin el galpón”

"El galpón del puerto de Antofagasta no funciona, no tiene licencia social y surgió a espaldas de la ciudadanía. Lo que nosotros queremos es mantener este compromiso con la ciudadanía, decir claramente que no queremos más ese galpón, que lo que queremos es la riqueza del futuro. Un puerto amigable y en concordancia con la ciudadanía", comentó la autoridad.