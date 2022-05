El Alcalde de Antofagasta contrataca: Demandan a dirigenta de profesores para eliminar su fuero sindical y despedirla

Molestia existe en las comunidades educativas de Antofagasta, luego de conocerse que la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) determinó presentar una demanda en contra de la Presidenta del Sindicato de Profesores de la comuna, con el objetivo de eliminar su fuero sindical y despedirla.

Lo anterior, es considerado una represalia de la institución, presidida por el alcalde Jonathan Velásquez, debido a las movilizaciones de los docentes por las pésimas condiciones sanitarias y de infraestructura en diversas escuelas y liceos municipales de Antofagasta.

Frente a ello Ivette Gareca, Psicopedagoga y presidenta del Sindicatos de profesores, indica que no se está respetando un acuerdo que habían llegado de no aplicar represalias a quienes se movilizaran.

“Esto es muy sospechoso porque justamente acá se da en un contexto de vuelta de una paralización a retomar funciones, donde obviamente aquí hay una directa hacia mi persona porque de todos los dirigentes fui la única que solicitaron desafuero y una de las cosas que más exigimos que no hubiera represalías, castigos a gente que se está movilizando y lo primero que hacen es atentar contra la dirigencia sindical” señaló.

Fuerza a la colega Ivette Gareca, presidenta del sindicato @cmds_antof

Mi condena a #Plan9 y a la encargada de RRHH, Catalina Bravo (ex polola del ludópata), quienes buscan desvincular a Ivette. El paro sólo buscaba infraestructura digna e higiene acorde en aulas #Antofagasta pic.twitter.com/E19IvoxVJ1 — Amalia (@Amel98591455) May 9, 2022

En cuanto la denuncia, la dirigente sindical asegura que esta acción se podría tomar como una táctica de la CMDS para no dar paso al dialogo y amedrentar a los docentes para que no se movilicen. ”Es una situación bastante lamentable por parte de ellos que sigan en la postura de no querer dialogar, conversar y todo lo que están haciendo es amedrentar y esto nunca se había visto esto con otras direcciones u otras administraciones de la corporación”.

Al respecto el concejal Waldo Valderrama afirmó que “La CDMS corporación municipal de desarrollo social es quien está demandando a Ivette García, pero se entiende que es el alcalde porque es quien preside la corporación municipal, entonces ellos son los de los intentos de amedrentarla y echar la funcionaria para que deje ser presidenta de este sindicato de profesores que al alcalde le incomoda”.

Es grotesco q @cmds_antof busque formas para tratar de apartar de sus funciones y como pdta del sindicato de profesores y profesionales a Ivette Gareca, quien siempre ha velado x mejorar calidad de educación y condiciones de sus pares #Antofagasta (1/2) @diarioafta @TermometroCL — Ignacio Pozo Piña (@Ignacio79039541) May 6, 2022

Demanda por práctica antisindical

Ante esto el Sindicato de Profesores presentará una demanda por práctica antisindical.

Ramón Miranda, abogado que lleva adelante el caso, indicó que el intento de despido es ilegal, dado que ”Ivette hoy en día es la única psicopedagoga que se mantiene trabajando con estatuto docente, porque años atrás se dieron cuenta que con este problema de las habilitaciones se iban a quedar sin psicopedagogas y lo que hizo la corporación fue traspasar a todas las psicopedagogas al código del trabajo para que ya no siguieran dependiendo de la habilitación”.

“Sospechosamente Ivette es la única psicopedagoga en toda Antofagasta que mantienen con estatuto docente haciéndola precisamente susceptible a este tema al despido porque no cuenta con la habilitación, obviamente lo han hecho de manera intencional para poder invocar una causal que aparentemente es legal”, añadió el abogado.

Además afirmó que es probable que la demanda del municipio sea rechazada, dado que “hay un tema de discriminación muy profunda porque no se explica porque es la única trabajadora que mantuvieron con ese estatuto, los tribunales cuando ven que el desafuero esta invocado por un tema de discriminación tienden a rechazar los desafueros”.

Comunicado publico de Ivette Gareca.