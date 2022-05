Durante el mes de mayo y en marco al Mes del Patrimonio, usuarios de Twitter han manifestado su descontento por el deterioro de monumentos y lugares recreacionales en Antofagasta.

Uno de ellos sería “La primera Gobernación Marítima” la cual, según denunciaron a través de la red social, se encuentra rayada y con la bandera “hecha pedazos”; También estarían afectados lugares recreativos en el borde costero de la ciudad, como el sector del Parque Croata, donde se puede apreciar a través de las imágenes, la evidente falta de mantención en la cancha Las Almejas.

Otro preocupante caso es el “Hilo de Agua”, que se encuentra solo a metros de la Municipalidad de Antofagasta, acusan un total abandono por su deterioro ya desde varios años. Actualmente, los robos de láminas de cobre que conforman este monumento ya casi llegan a la mitad y el municipio tendría cercano conocimiento de la problemática, sin embargo no se han tomado las medidas adecuadas.

Al respecto de este último, el consejero regional Fabián Ossandón Briceño, quien expuso este tema a través de Twitter el año pasado, reclama que hasta la actualidad no existen cambios en favor del patrimonio local, haciendo un llamado a la municipalidad a que formule proyectos de áreas verdes. “Ya han pasado un años desde mi denuncia por Twitter y no han habido respuestas por parte del municipio, hay muchos espacios públicos que están en absoluto abandono o sin el mantenimiento correspondiente, en mi recorrido diario por los barrios de la ciudad, he podido constatar la gran cantidad de sitios eriazos que son utilizados como basurales, estos podrían ser plazas o parques para los niños, niñas, jóvenes y sus familias. Los recursos están, falta que la municipalidad formule los proyectos.”

Finalmente y sobre los lugares recreacionales, Ossandón señala que “Es sumamente importante habilitar estos espacios públicos, para fomentar la vida de barrio y así quitarle terreno a la delincuencia, consumo de drogas y alcohol”.

#Antofagasta triste ver como un hermoso espacio, se arruinó por falta de mantención y voluntad. Como este lugar, tantos otros más abandonados.. pic.twitter.com/eGURo461YT — marisolando 📍 Plot Antofagasta (@anita_ordenes) May 28, 2022

Y ese edificio histórico sigue con la bandera chilena indecente% izada? para cagarla todo rayado! Háganse cargo autoridades #antofagasta pic.twitter.com/jyxLKX1N7Z — OrLandO_AriCa (@orland_reload) May 17, 2022